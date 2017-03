Atp Dubai, tutto facile per Murray e Pouille. Fuori Berdych e Bautista Agut

Andy Murray impegnato oggi a Dubai. Fonte: Twitter

Con il programma odierno, il tabellone dell'Atp 500 di Dubai, torneo che disputa sul cemento all'aperto degli Emirati Arabi Uniti, si allinea ai quarti di finale. In ottavi non ha sbagliato nulla la testa di serie numero uno del seeding, lo scozzese Andy Murray, impegnato nel primo match della sessione serale contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. 6-2 6-0, il netto score in favore del britannico, che nei quarti di finale affronterà ora il tedesco Philipp Kohlschreiber, che si è sbarazzato con un doppio 6-4 del giovane ed emergente russo Daniil Medvedev (4-1 i precedenti in favore di Murray).

Lucas Pouille. Fonte: Twitter

Nella parte alta del tabellone, avanti anche il francese Lucas Pouille, in gran spolvero contro il qualificato romeno Marius Copil, cui ha concesso la miseria di cinque giochi in soli cinquantotto minuti di gioco. Prossimo avversario di Pouille, il vincente dell'ultimo match di ottavi di finale ancora in programma, quello tra Roger Federer ed Evgeny Donskoy. E' invece fuori dal torneo il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero sei, sconfitto al termine di tre set combattuti dal connazionale Fernando Verdasco, il cui tennis meglio si adatta alle superfici rapide. Per il mancino Verdasco, ecco ora Gael Monfils, che ha a sua volta superato in tre parziali il britannico Daniel Evans. Si apre infine definitivamente l'ultimo quarto del tabellone: all'eliminazione di Stan Wawrinka, numero due del seeding e detentore del titolo, si è aggiunta infatti quella di un'altra testa di serie, Tomas Berdych. Il ceco è stato infatti eliminato in rimonta dall'olandese Robin Haase, che si giocherà l'accesso in semifinale con Damir Dzumhur, già giustiziere di Stanimal, e oggi in grado di battere senza troppi problemi il catalano Marcel Granollers. I risultati:

Murray (1) - Garcia-Lopez 6-2 6-0

Medvedev - Kohlschreiber 4-6 4-6

Copil (Q) - Pouille (7) 1-6 4-6

Bautista Agut (6) - Verdasco 4-6 6-3 5-7

Evans - Monfils (4) 4-6 6-3 1-6

Berdych (5) - Haase 6-3 3-6 4-6

Granollers - Dzumhur 3-6 4-6