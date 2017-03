ATP San Paolo - Un altro derby azzurro, Fognini sfida Giannessi

Source: Buda Mendes/Getty Images South America

A San Paolo, Guido Pella sorprende il connazionale Berlocq, mentre avanzano, senza particolari difficoltà, Ramos Vinolas, J.Sousa e Delbonis. L'argentino piega, in due set, Casper Ruud, norvegese alla ribalta la scorsa settimana. La giornata odierna offre il secondo confronto in salsa italiana. Fabio Fognini, dopo il successo con Cecchinato, gioca al secondo turno con Alessandro Giannessi. Differente periodo di forma per i due. Giannessi è in ottima condizione, a Buenos Aires un percorso importante, qui una perfetta fase di qualificazione e a seguire la vittoria su Dutra Silva. Di contro, Fognini non riesce a trovare fiducia e sicurezza. Rendimento alterno, inspiegabili battute d'arresto, anche sulla sua superficie, la terra. Con Giannessi, parte favorito, ma il match è aperto.

In campo anche la prima testa di serie del torneo. Dopo il bye d'esordio, Pablo Carreno Busta affronta la wild card J.Souza. Quattro precedenti, tre favorevoli allo spagnolo, l'unico assolo brasiliano qui sul rosso di casa, nel 2015. Melzer trova Schwartzman, mentre sull'uno Cuevas attende Bagnis. Incrocio curioso, tre partite in archivio, due a San Paolo. Cuevas è imbattuto, ma nel 2017 vanta una sola vittoria. Avvio in difetto, fuori subito a Buenos Aires come a Rio. San Paolo è il punto di ripartenza?

Risultati

(2) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS [POR] Gastao Elias 64 76(5)

(4) [POR] Joao Sousa DEFEATS [ARG] Renzo Olivo 62 64

(7) [ARG] Federico Delbonis DEFEATS (SE) [NOR] Casper Ruud 75 63

[ARG] Guido Pella DEFEATS (8) [ARG] Carlos Berlocq 75 63

Programma

2ND RD (Q) Alessandro Giannessi VS (5) Fabio Fognini

2ND RD (1) Pablo Carreno Busta VS (WC) Joao Souza

2ND RD Gerald Melzer VS (6) Diego Schwartzman

QF (1) Pablo Carreno Busta Pablo Cuevas VS (PR) Simone Bolelli Fabio Fognini

QUADRA 1 FOLLOWED BY

2ND RD (3) Pablo Cuevas VS Facundo Bagnis