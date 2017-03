ATP Acapulco - Tutto facile per Nadal, Djokovic piega Del Potro. Oggi i quarti

Google Plus

Due ore e quaranta di grande tennis, la capacità di elevare il livello di gioco, di esprimere il meglio sotto pressione. Caratteristica che distingue i fuoriclasse. Djokovic e Del Potro rientrano, con ampio merito, nella categoria. A Dubai, è lotta senza esclusione di colpi, prevale il serbo, con uno scatto decisivo nella seconda metà del parziale conclusivo. 64 al terzo, applausi convinti. Passeggia, invece, Rafael Nadal. Il divario tra il maiorchino e il nostro Lorenzi si dilata a dismisura su una superficie veloce, Nadal domina e con periodico 61 cancella il n.1 d'Italia. Cilic concede qualcosa al connazionale Coric, ma avanza comunque al turno successivo, mentre Thiem doma Mannarino. Sorprende, per proporzioni, l'affermazione di Querrey su Goffin, infine Kyrgios rifila un netto 62 64 a Young. Ok anche Johnson e Nishioka.

Nella giornata odierna, quarti di finale. Il primo incontro vede protagonisti Steve Johnson e Marin Cilic. Due precedenti favorevoli al croato, l'ultimo lo scorso anno al Queen's, ma una partita aperta. Cilic non è al top, ha un rendimento altalenante e offre spesso spazio ai suoi rivali. L'americano, se in giornata, può provarci. Nessun problema, sulla carta, per Nadal. Primo incrocio con Nishioka, al quinto impegno a Dubai considerando anche il percorso di qualificazione. Con Sock la vittoria più importante, Nadal appare muro troppo solido.

Interessante il confronto tra Thiem e Querrey. Nel 2016, in questo torneo, W austriaca, ma l'affermazione del colosso americano su Goffin rimescola le carte. Querrey ha poche armi, ma su questa superficie può giocare partita pari con molti avversari. Thiem deve quindi avere il giusto controllo, attendere, in risposta, l'occasione. Il clou, al tramonto. Djokovic, dopo la maratona con Del Potro, attende Kyrgios, ribelle d'Australia. Talento e follia per incrinare il cammino del serbo. Cresce Nole, ma Kyrgios è da prendere con le pinze.

Risultati

(1) WC [SRB] Novak Djokovic DEFEATS [ARG] Juan Martin del Potro 46 64 64

(2) [ESP] Rafael Nadal DEFEATS [ITA] Paolo Lorenzi 61 61

(3) [CRO] Marin Cilic DEFEATS [CRO] Borna Coric 63 26 63

(4) [AUT] Dominic Thiem DEFEATS [FRA] Adrian Mannarino 75 63

[USA] Sam Querrey DEFEATS (5) [BEL] David Goffin 62 63

(6) [AUS] Nick Kyrgios DEFEATS (SE) [USA] Donald Young 62 64

[USA] Steve Johnson DEFEATS (WC) [USA] Ernesto Escobedo 765 63

(Q) [JPN] Yoshihito Nishioka DEFEATS (LL) [AUS] Jordan Thompson 64 36 60

Programma

QF Steve Johnson VS (3) Marin Cilic

QF (Q) Yoshihito Nishioka VS (2) Rafael Nadal

QF Dominic Thiem VS Sam Querrey

QF Novak Djokovic VS (6) Nick Kyrgios