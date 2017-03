ATP Acapulco - Fuori Djokovic, oggi Cilic - Nadal - Foto: ATP

Nick Kyrgios si prende la scena, non la prima volta. L'australiano chiude la parentesi messicana di Novak Djokovic, acuisce nuovamente le incertezze dell'ex n.1. Nole non trova continuità, inciampa con preoccupante frequenza. Non una questione fisica, almeno in apparenza. Procede a strappi Djokovic, regale a tratti con Del Potro e al tappeto con Kyrgios. Due set, punto a punto, spalla a spalla. Un tie-break prolungato, 9 punti a 7 per Kyrgios, poi la spallata al termine del secondo. Dal 55, corsa vincente.

Quest'oggi, Kyrgios, semifinalista anche la scorsa settimana a Marsiglia, affronta Querrey. Caratteristiche diverse rispetto a Djokovic. Un colosso Querrey, potenza e servizio. Ieri, 61 75 a Thiem, privo di contromisure di fronte all'incedere dell'americano. Prima di Thiem, Goffin. Giocatori di qualità, ai piedi dell'esperto tennista di San Francisco. Un solo precedente tra Kyrgios e Querrey, lo scorso anno. A Shanghai, periodico 64 per l'australiano.

Più interessante la prima delle due semifinali. Rafa Nadal attende Marin Cilic. Per Rafa, nessun problema ai quarti. Un set - 7 punti a 2 al prolungamento - per disinnescare il qualificato Nishioka, poi un semplice allenamento in vista di impegni più probanti. 63 e approdo al penultimo atto del torneo, contro Cilic, favorito dal ritiro anticipato di Johnson. Il croato è quindi fresco e riposato, pronto alla lotta con Nadal. Stagione in chiaroscuro per Cilic. Male a Chennai, Melbourne e Montpellier, piccolo risveglio a Rotterdam. Per impensierire Nadal serve un'altra versione.

Risultati

(6) [AUS] Nick Kyrgios DEFEATS (1) WC [SRB] Novak Djokovic 76(9) 75

(2) [ESP] Rafael Nadal DEFEATS (Q) [JPN] Yoshihito Nishioka 76(2) 63

(3) [CRO] Marin Cilic DEFEATS [USA] Steve Johnson (W/O)

[USA] Sam Querrey DEFEATS (4) [AUT] Dominic Thiem 61 75

Il programma (Italia +7)

CANCHA CENTRAL 4:00 PM

NOT BEFORE 6:00 PM

SF (3) Marin Cilic VS (2) Rafael Nadal

NOT BEFORE 10:00 PM

SF (6) Nick Kyrgios VS Sam Querrey