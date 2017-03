ATP San Paolo - Fognini supera Giannessi e oggi si gioca l'accesso in semifinale

Secondo successo, a San Paolo, per Fabio Fognini. Dopo la vittoria con Cecchinato, arriva l'affermazione con Giannessi. A risolvere la sfida un doppio tie-break, con Fognini puntuale nel piazzare rapidamente l'allungo. Il primo si chiude 7 punti a 1, il secondo 7 punti a 3. Fognini approda così ai quarti e affronta, nella tarda serata italiana, Pablo Carreno Busta, prima testa di serie e recente finalista a Rio. Fognini ha tradizione non favorevole con Carreno - 0-3 - ma ha certamente le qualità per mettere in difficoltà il regolarista spagnolo. Dopo un difficile avvio di stagione, può essere l'occasione di rilancio. Quello di quest'oggi è solo il secondo incrocio su terra tra i due. Il precedente nel 2013, all'Estoril. Equilibrio e 64 al terzo Ramos.

Il primo quarto di finale oppone invece Delbonis e Sousa. Quinto match tra i due. A Buenos Aires, due settimane fa, W Sousa 75 63. A seguire, Pella - Ramos Vinolas. Per Pella, occasione di rivincita dopo la sconfitta nel citato torneo di Buones Aires. Una partita, quella, particolarmente combattuta, 76 al terzo Ramos. Completa il quadro il confronto tra Cuevas e Schwartzman. Nel 2017, passaggio a Melbourne, con successo netto dell'argentino. Schwartzman è in vantaggio nei confronti diretti (3-1), ma sul rosso, superficie gradita ad entrambi, il pronostico è difficile, anche perché Cuevas appare finalmente in ripresa.

Risultati

(1) [ESP] Pablo Carreno Busta DEFEATS (WC) [BRA] Joao Souza 64 62 H2H

(3) [URU] Pablo Cuevas DEFEATS [ARG] Facundo Bagnis 62 62 H2H

(5) [ITA] Fabio Fognini DEFEATS (Q) [ITA] Alessandro Giannessi 761 763 H2H

(6) [ARG] Diego Schwartzman DEFEATS [AUT] Gerald Melzer 62 62

Programma (Italia +4)

QUADRA CENTRAL 12:30 PM

QF (7) Federico Delbonis VS (4) Joao Sousa

QF Guido Pella VS (2) Albert Ramos-Vinolas

NOT BEFORE 6:30 PM

QF (1) Pablo Carreno Busta VS (5) Fabio Fognini

QF (3) Pablo Cuevas VS (6) Diego Schwartzman