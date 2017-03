ATP San Paolo, fuori Fognini - Foto: ATP

L'avventura di Fabio Fognini si interrompe ai quarti. Sul rosso di San Paolo, il tennista italiano cede in due set a Pablo Carreno Busta, prima testa di serie del torneo. Il set iniziale scorre via senza scosse, Fognini è in costante difetto, non riesce a guidare la partita pallina alla mano e cade quindi senza opporre resistenza. Un eloquente 60 indirizza la sfida e risveglia parzialmente l'azzurro. Nel secondo, infatti, c'è finalmente partita, ma il tie-break premia, giustamente, un Carreno estremamente solido. Fognini può rifarsi in doppio, con il compagno Bolelli. I due giocano con la coppia di casa Dutra Silva - Sa.

Ramos regola Pella in tre, mentre Cuevas si impone su Schwartzman, sempre in tre parziali. Facile, infine, l'affermazione del portoghese Sousa su Delbonis.

Quest'oggi, dalle 17, ora italiana, sono in programma le semifinali. Sousa incrocia per settima volta Ramos Vinolas. Il bilancio arride allo spagnolo, avanti 4-2. Nella stagione corrente, ad Auckland, 61 75 però per Sousa. Sul rosso, quattro partite, tre W per Ramos. A seguire, Carreno Busta duella con Cuevas, è il remake della finale dello scorso anno. Dodici mesi fa, 76 63 Cuevas. L'uruguaiano conduce di una lunghezza la rivalità, 3-2 all'alba del match odierno.

Risultati

(1) [ESP] Pablo Carreno Busta DEFEATS (5) [ITA] Fabio Fognini 60 76(1)

(2) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS [ARG] Guido Pella 64 36 64

(3) [URU] Pablo Cuevas DEFEATS (6) [ARG] Diego Schwartzman 57 64 64

(4) [POR] Joao Sousa DEFEATS (7) [ARG] Federico Delbonis 63 61

Programma

SF (4) Joao Sousa VS (2) Albert Ramos-Vinolas

SF (1) Pablo Carreno Busta VS (3) Pablo Cuevas