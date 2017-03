ATP - Indian Wells, qualificazioni: in campo Federico Gaio - Getty images

Scocca, ad Indian Wells, l'ora del circuito ATP. Primo turno di qualificazione per diversi tennisti, un azzurro in campo nella serata italiana. Federico Gaio affronta nello Stadium 4 l'esperto ucraino Stakhovsky. Si tratta del primo confronto in carriera tra i due, Gaio approda a Indian Wells dopo una parentesi su terra - fuori in sede di qualificazione a Rio - e parte oggi sfavorito. Stakhovsky non vive il miglior momento di forma - mancato ingresso nel tabellone principale a Dubai la scorsa settimana - ma su questi campi resta temibile.

Interessante il match tra il colosso australiano Groth e il transalpino Benneteau, mentre Gabashvili incrocia Marchenko. Prova a ricostruirsi anche il lettone Gulbis. Ennesima tappa di una carriera difficile. Gulbis - secondo turno di qualificazione a Rotterdam - cerca risposte al BNP Paribas Open. L'avversario odierno è il kazako Bublik.

Basilashvili è la prima testa di serie e gioca con Ebden. Un 2017 da incorniciare per il georgiano, finalista a Memphis - KO con Harrison - e fuori a Delray Beach con Darcis. Nishioka, reduce dai quarti ad Acapulco - resa al cospetto di un Nadal superiore - riparte a Indian Wells da Arevalo, mentre Istomin - sconfitto da Haase a Dubai - attende Novikov.

Si parte alle 20 ora italiana.

STADIUM 2

ATP (7) Santiago Giraldo (COL) VS [WC] Michael Mmoh (USA)

ATP [WC] Mitchell Krueger (USA) VS (18) Vasek Pospisil (CAN)

ATP (6) Jared Donaldson (USA) VS Rajeev Ram (USA)

STADIUM 3

ATP Tim Smyczek (USA) VS (16) Henri Laaksonen (SUI)

ATP Marton Fucsovics (HUN) VS (19) Denis Kudla (USA)

ATP Sam Groth (AUS) VS (14) Julien Benneteau (FRA)

ATP (8) Ernesto Escobedo (USA) VS Peter Gojowczyk (GER)

STADIUM 4

ATP Andrew Whittington (AUS) VS (22) Andrey Rublev (RUS)

ATP (11) Sergiy Stakhovsky (UKR) VS Federico Gaio (ITA)

ATP (10) Illya Marchenko (UKR) VS Teymuraz Gabashvili (RUS)

STADIUM 5

ATP [PR] Ernests Gulbis (LAT) VS (23) Alexander Bublik (KAZ)

ATP Marco Trungelliti (ARG) VS (15) Jozef Kovalik (SVK)

ATP Elias Ymer (SWE) VS (17) Peter Polansky (CAN)

STADIUM 6

ATP (1) Nikoloz Basilashvili (GEO) VS [PR] Matthew Ebden (AUS)

ATP Ruben Bemelmans (BEL) VS (13) Norbert Gombos (SVK)

STADIUM 7

ATP (4) Radu Albot (MDA) VS Vincent Millot (FRA)

ATP (12) Marius Copil (ROU) VS Lukas Rosol (CZE)

ATP (3) Yoshihito Nishioka (JPN) VS Marcelo Arevalo (ESA)

STADIUM 9

ATP (2) Denis Istomin (UZB) VS Dennis Novikov (USA)

ATP (9) Dusan Lajovic (SRB) VS [WC] Ivan Dodig (CRO)

ATP (5) Mikhail Kukushkin (KAZ) VS [WC] Marcos Giron (USA)

STADIUM 8

ATP [WC] Alex De Minaur (AUS) VS (24) Go Soeda (JPN)

ATP Benjamin Becker (GER) VS (21) Tobias Kamke (GER)

ATP Noah Rubin (USA) VS (20) Darian King (BAR)