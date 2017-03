Indian Wells 2017 - Gaio supera il primo turno di qualificazione

Federico Gaio strappa applausi sui campi di Indian Wells. Il tennista italiano - contro pronostico - supera Sergiy Stakhovsky e approda al secondo turno di qualificazione. Decisivo il tie-break del primo set che indirizza la partita verso l'angolo azzurro. Resta ora uno scoglio da scavalcare per approdare tra i "grandi", Gaio deve battere l'australiano Andrew Whittington. Per Whittington, netta affermazione con la 22esima testa di serie, A.Rublev. Avvicinamento differente al 1000 di Indian Wells per Gaio e Whittington. Buona campagna su terra per Gaio, con i quarti a Quito, prima dell'eliminazione repentina a Rio, quattro tornei a livello Challenger, sul veloce, per l'australiano. Incontro aperto, Gaio può giocarsi la partita.

Nessun problema per Nikoloz Basilashvili. Il georgiano piega Ebden 64 62. Si ferma invece, nel corso del secondo set, Istomin. L'uzbeko, sotto 76 42, alza bandiera bianca con Novikov. Conferma l'ottimo momento Nishioka - quarti ad Acapulco - superando Arevalo 62 64, mentre Ram si aggiudica la sfida americana con Donaldson. Marchenko respinge Gabashvili 64 al terzo, Copil doma Rosol, 76 62. Benneteau disinnesca il bombardiere Groth - 64 76 - infine derby teutonico a Kamke. Becker KO 64 al terzo.

Risultati

1ST ROUND QUALIFYING

(1) [GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS (PR) [AUS] Matthew Ebden 64 62

[USA] Dennis Novikov DEFEATS (2) [UZB] Denis Istomin 76(6) 42 (RET)

(3) [JPN] Yoshihito Nishioka DEFEATS [ESA] Marcelo Arevalo 62 64

(4) [MDA] Radu Albot DEFEATS [FRA] Vincent Millot 76(4) 62

(5) [KAZ] Mikhail Kukushkin DEFEATS (WC) [USA] Marcos Giron 63 63

[USA] Rajeev Ram DEFEATS (6) [USA] Jared Donaldson 64 64

(7) [COL] Santiago Giraldo DEFEATS (WC) [USA] Michael Mmoh 63 76(6)

[GER] Peter Gojowczyk DEFEATS (8) [USA] Ernesto Escobedo 63 63

(9) [SRB] Dusan Lajovic DEFEATS (WC) [CRO] Ivan Dodig 57 75 60

(10) [UKR] Illya Marchenko DEFEATS [RUS] Teymuraz Gabashvili 64 26 64

[ITA] Federico Gaio DEFEATS (11) [UKR] Sergiy Stakhovsky 76(3) 63

(12) [ROU] Marius Copil DEFEATS [CZE] Lukas Rosol 76(5) 62

(13) [SVK] Norbert Gombos DEFEATS [BEL] Ruben Bemelmans 64 16 63

(14) [FRA] Julien Benneteau DEFEATS [AUS] Sam Groth 64 76(5)

[ARG] Marco Trungelliti DEFEATS (15) [SVK] Jozef Kovalik 64 76(4)

(16) [SUI] Henri Laaksonen DEFEATS [USA] Tim Smyczek 76(3) 63

[SWE] Elias Ymer DEFEATS (17) [CAN] Peter Polansky 76(5) 63

(18) [CAN] Vasek Pospisil DEFEATS (WC) [USA] Mitchell Krueger 63 64

(19) [USA] Denis Kudla DEFEATS [HUN] Marton Fucsovics 63 63

(20) [BAR] Darian King DEFEATS [USA] Noah Rubin 64 64

(21) [GER] Tobias Kamke DEFEATS [GER] Benjamin Becker 75 36 64

[AUS] Andrew Whittington DEFEATS (22) [RUS] Andrey Rublev 63 61

(23) [KAZ] Alexander Bublik DEFEATS (PR) [LAT] Ernests Gulbis 64 76(5)

(WC) [AUS] Alex De Minaur DEFEATS (24) [JPN] Go Soeda 63 26 63

Programma

Q-F Rajeev Ram VS (18) Vasek Pospisil

Q-F (12) Marius Copil VS (19) Denis Kudla

Q-F Federico Gaio VS Andrew Whittington

Q-F (1) Nikoloz Basilashvili VS (23) Alexander Bublik

Q-F (7) Santiago Giraldo VS (13) Norbert Gombos

Q-F (10) Illya Marchenko VS (14) Julien Benneteau

Q-F (9) Dusan Lajovic VS (21) Tobias Kamke

Q-F (3) Yoshihito Nishioka VS Elias Ymer

Q-F Dennis Novikov VS (16) Henri Laaksonen

Q-F (5) Mikhail Kukushkin VS (20) Darian King

Q-F (4) Radu Albot VS (WC) Alex De Minaur

Q-F Peter Gojowczyk VS Marco Trungelliti