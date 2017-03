Indian Wells 2017 - In campo Fognini e Lorenzi, Gaio approda nel main draw - Getty images

Federico Gaio supera Andrew Whittington e conquista così il secondo successo al BNP Paribas Open. Una vittoria che consente al tennista italiano di "sbarcare" nel tabellone principale e di fatto nobilita la presenza tricolore sui campi americani. Sono due i tennisti di casa Italia quest'oggi impegnati, Fabio Fognini e Paolo Lorenzi sono alle prese con un primo turno non semplice. Il match di Fognini sulla carta non è proibitivo, tutt'altro. A preoccupare è lo stato di forma di Fognini, reduce da una campagna su terra in tono minore. Quarti a San Paolo, più di un interrogativo nel breve percorso di stagione. Contro il russo Kravchuk, Fognini insegue una vittoria fondamentale. Paolo Lorenzi, invece, deve guardarsi da Robin Haase. Incontro in programma alle 20 ora italiana, sul campo n.6. La superficie favorisce ovviamente Haase, qui dopo la splendida semifinale a Dubai con Verdasco. Lorenzi, di contro, approda ad Indian Wells dopo la scoppola con Nadal ad Acapulco. Periodico 61, prevedibile. Serve il miglior Lorenzi.

Diverse partite interessanti in questa prima tornata. Bernard Tomic, sul 2, incrocia la wild card Fratangelo. Curiosità per "apprezzare" l'australiano, fuori al primo turno a Memphis, Delray ed Acapulco. Inspiegabile la debacle con Darcis a Delray Beach, poi il ritiro, dopo un set, in Messico. Dolgopolov - Troicki è l'incontro più interessante. Troicki vanta tre successi con l'ucraino, lontani nel tempo, ma ha sulle spalle le premature eliminazioni a Rotterdam e Dubai. Dolgopolov, invece, mostra il titolo - su terra - di Buenos Aires, poi lo stop con Cilic ad Acapulco.

Programma

STADIUM 1

1ST RD (PR) Tommy Robredo VS Karen Khachanov

1ST RD (Q) Dusan Lajovic VS (WC) Frances Tiafoe

1ST RD Damir Dzumhur VS Ryan Harrison

STADIUM 2

1ST RD (WC) Bjorn Fratangelo VS Bernard Tomic

1ST RD (Q) Peter Gojowczyk VS (WC) Reilly Opelka

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS Viktor Troicki

STADIUM 3

1ST RD Juan Monaco VS Adrian Mannarino

1ST RD Joao Sousa VS Diego Schwartzman

1ST RD Martin Klizan VS Thiago Monteiro

1ST RD (Q) Vasek Pospisil VS Yen-Hsun Lu

STADIUM 4

1ST RD Fabio Fognini VS Konstantin Kravchuk

1ST RD (Q) Radu Albot VS Jeremy Chardy

STADIUM 5

1ST RD Jordan Thompson VS (PR) Dmitry Tursunov

1ST RD (LL) Yoshihito Nishioka VS (Q) Elias Ymer

STADIUM 6 11:00 AM

1ST RD Robin Haase VS Paolo Lorenzi

1ST RD (Q) Nikoloz Basilashvili VS (Q) Darian King

Risultati

2ND ROUND QUALIFYING

(1) [GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS (23) [KAZ] Alexander Bublik 63 76(3)

[SWE] Elias Ymer DEFEATS (3) [JPN] Yoshihito Nishioka 63 61

(4) [MDA] Radu Albot DEFEATS (WC) [AUS] Alex De Minaur 63 36 64

(20) [BAR] Darian King DEFEATS (5) [KAZ] Mikhail Kukushkin 61 64

(7) [COL] Santiago Giraldo DEFEATS (13) [SVK] Norbert Gombos 75 36 62

(9) [SRB] Dusan Lajovic DEFEATS (21) [GER] Tobias Kamke 64 63

(14) [FRA] Julien Benneteau DEFEATS (10) [UKR] Illya Marchenko 64 64

(12) [ROU] Marius Copil DEFEATS (19) [USA] Denis Kudla 76(4) 63

(16) [SUI] Henri Laaksonen DEFEATS [USA] Dennis Novikov 46 64 60

(18) [CAN] Vasek Pospisil DEFEATS [USA] Rajeev Ram 46 63 62

[ITA] Federico Gaio DEFEATS [AUS] Andrew Whittington 62 75

[GER] Peter Gojowczyk DEFEATS [ARG] Marco Trungelliti 62 26 63