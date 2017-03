Atp Indian Wells, i risultati della prima giornata: bene Lorenzi e Fognini

Fabio Fognini in azione a Indian Wells. Fonte: BnpParibasOpen/Twitter

Inizia con il piede giusto l'avventura dei due azzurri Paolo Lorenzi e Fabio Fognini nel primo Master 1000 stagionale, al via ieri sul cemento californiano di Indian Wells. Nella prima giornata di torneo, spazio ai match di primo turno della parte alta del tabellone, con le trentadue teste di serie tutte a riposo, per via della concessione di un bye. Gran prestazione per Lorenzi: il senese ha infatti battuto il fresco semifinalista di Dubai, l'olandese Robin Haase, con un netto 6-4 6-3, e al prossimo turno affronterà il numero tre del seeding, lo svizzero Stan Wawrinka. Vittoria in rimonta invece per Fognini, impegnato contro il russo Konstantin Kravchuk: dopo un primo set da horror, perso con lo score di 6-0, il tennista ligure si è rimesso in carreggiata e ha regolato il rivale, approdando così al secondo turno, dove incrocerà il francese Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero sette, e protagonista di un grande avvio di stagione, con i trionfi di Rotterdam e Marsiglia. Ecco tutti i risultati della prima giornata di tennis a Indian Wells:

Pospisil (Q) - Lu 6-7(6) 6-4 6-3

Lajovic (Q) - Tiafoe (WC) 6-3 6-3

Gojowczyk (Q) - Opelka (WC) 6-4 3-6 6-1

Monaco - Mannarino 3-6 7-6(5) 1-6

Robredo - Kachanov 1-6 5-7

Dzumhur - Harrison

Klizan - Monteiro 7-6(6) 6-3

Fognini - Kravchuk 0-6 7-5 6-4

Haase - Lorenzi 4-6 3-6

Dolgopolov - Troicki 6-1 6-4

Nishioka (LL) - Ymer (Q) 6-4 6-1

Fratangelo (WC) - Tomic 6-2 6-2

Basilashvili (Q) - King (Q) 5-7 5-7

Thompson - Kukushkin (LL) 6-1 1-6 0-3 ritiro

Sousa - Schwartzman 4-6 6-3 6-4

Albot (Q) - Chardy 6-7(2) 2-6