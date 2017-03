Indian Wells 2017 - Il programma maschile, in campo Gaio - Getty images

Federico Gaio colora d'azzurro la giornata americana. Ad Indian Wells, dopo due successi in fase di qualificazione, Gaio prova a superare l'ostacolo Anderson. Il sudafricano resta giocatore temibile, specie su questa superficie, ma non vive il miglior momento di forma. A Memphis e Delray Beach, eliminazione al primo turno. Occasione ghiotta, quindi, per il tennista italiano. Il match è in programma sul 2, medesimo campo per Brown - Evans e Young - Kozlov. D'interesse specie il primo duello, con l'istrionico Brown - due sconfitte al primo turno dopo il ritiro a Montpellier - sulla strada di un Evans reduce, in stagione, da un ottimo percorso a Melbourne.

Sull'uno, un solo incontro in agenda a livello ATP. Benoit Paire, maltrattato a Dubai da Federer, incrocia la racchetta con Fritz, KO ad Acapulco con Mannarino, dopo le due vittorie in sede di qualificazione. Sul 3, Medvedev - Youzhny ed Edmund - Elias, mentre sul 4 spazio al croato Coric - vs Laaksonen - ma soprattutto al confronto tra due specialisti della terra come Garcia Lopez e Pella. Bilancio in equilibrio - 1-1 - differente avvicinamento al torneo. Per Pella, campagna sul rosso, resa ai quarti a San Paolo. Per Garcia Lopez, approccio con il veloce, netta battuta d'arresto con Murray a Dubai.

Il programma completo

STADIUM 1

1ST RD Benoit Paire VS (WC) Taylor Fritz

STADIUM 2

1ST RD Kevin Anderson VS (Q) Federico Gaio

1ST RD Dustin Brown VS Daniel Evans

1ST RD Donald Young VS (WC) Stefan Kozlov

STADIUM 3 11:00 AM

1ST RD Daniil Medvedev VS Mikhail Youzhny

1ST RD Kyle Edmund VS Gastao Elias

STADIUM 4

1ST RD (Q) Henri Laaksonen VS Borna Coric

1ST RD Guillermo Garcia-Lopez VS Guido Pella

1ST RD (Q) Julien Benneteau VS Facundo Bagnis

STADIUM 5 11:00 AM

1ST RD Pierre-Hugues Herbert VS Thomaz Bellucci

1ST RD Nicolas Mahut VS Malek Jaziri

1ST RD Federico Delbonis VS Andrey Kuznetsov

STADIUM 6 11:00 AM

1ST RD Stephane Robert VS Dudi Sela

1ST RD (Q) Santiago Giraldo VS Jan-Lennard Struff

STADIUM 7 11:00 AM

1ST RD Renzo Olivo VS Jiri Vesely

1ST RD (Q) Marius Copil VS Horacio Zeballos