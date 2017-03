Atp Indian Wells, i risultati della seconda giornata: fuori Gaio

Taylor Fritz in azione a Indian Wells. Fonte. BNPParibasOpen

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle qualificazioni, si chiude al primo turno l'avventura a Indian Wells di Federico Gaio. Sul cemento californiano del primo Master 1000 stagionale, l'azzurro cede infatti all'esordio nel tabellone principale contro il sudafricano Kevin Anderson, che la spunta con lo score di 6-1 6-4. Per Anderson, prossimo avversario lo statunitense Steve Johnson. Con gli incontri della seconda giornata di tennis, a Indian Wells il seeding è ora allineato al secondo turno, e si conoscono i rivali delle principali teste di serie: nella parte bassa Novak Djokovic esordirà contro Kyle Edmund, Roger Federer contro Stephane Robert, Rafa Nadal contro Guido Pella, Kei Nishikori contro Daniel Evans. Ecco tutti i risultati dei match di primo turno di questa porzione di tabellone:

Paire - Fritz (WC) 3-6 2-6

Mahut - Jaziri 3-6 2-6

Laaksonen (Q) - Coric 3-6 6-4 6-2

Medvedev - Youzhny 4-6 4-6

Giraldo (Q) - Struff 3-6 4-6

Young - Kozlov (WC) 7-5 7-6(5)

Olivo - Vesely 4-6 6-2 1-6

Evans - Brown 6-1 6-1

Garcia-Lopez - Pella 6-4 5-7 2-6

Herbert - Bellucci 7-6(5) 6-7(1) 6-3

Anderson - Gaio (Q) 6-1 6-4

Robert - Sela 6-4 6-4

Copil (Q) - Zeballos 7-6(5) 6-7(2) 4-6

Benneteau (Q) - Bagnis 7-5 4-6 2-6

Delbonis - Kuznetsov 6-4 6-3

Edmund - Elias 6-1 6-3

Da oggi entrano invece in scena le teste di serie della parte alta. Attesa per gli incontri degli unici due azzurri rimasti in corsa: Fabio Fognini, opposto a Jo-Wilfried Tsonga, e Paolo Lorenzi, impegnato contro Stan Wawrinka. Sul centrale esordio per il numero uno al mondo Andy Murray, contro il canadese Vasek Pospisil. Sul campo numero due spazio a Dominic Thiem contro Jeremy Chardy e a Tomas Berdych contro Bjorn Fratangelo. Interessante anche il match di David Goffin, che sfida il giovane russo Karen Kachanov.