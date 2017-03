Indian Wells 2017, il programma maschile: Fognini trova Tsonga, Lorenzi prova l'impresa con Wawrinka - Source: Buda Mendes

Un'impresa. L'Italia del tennis si stringe attorno a Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, in campo tra qualche ora ad Indian Wells per il secondo turno. Accoppiamenti non certo accomodanti, i due azzurri partono in difetto, pronti però a ribaltare il pronostico. Fognini prova a cavalcare il successo con Kravchuk, ma Tsonga è in un periodo estremamente positivo. Due titoli, a Rotterdam e Marsiglia, e un passato favorevole con l'azzurro. Quattro confronti, l'ultimo nel 2016 ad Auckland, e quattro affermazioni di stampo francese.

Non va meglio a Lorenzi. Wawrinka è giocatore di prima fascia, su questa superficie ancor più ingiocabile. Due precedenti, nel 2013, favorevoli all'elvetico, come sempre però alterno nel corso della stagione. Dopo la semifinale a Melbourne, sconfitta prematura a Dubai con Dzumhur. Lorenzi - ottimo abbrivio qui con Haase - può sfruttare eventuali aperture.

A completare il programma dell'uno, Andy Murray, ovvio favorito del torneo. Il britannico - vittoria a Dubai in finale su Verdasco - attende Pospisil. Ottimo cammino di qualificazione per il canadese, al primo turno W con Lu. 4-0 il bilancio, favorevole a Murray. Nel 2015, al BNP Paribas Open, 61 63 per il numero uno del mondo.

Sul 2, i bombardieri Isner e Berdych. L'americano affronta Kukushkin, mentre il ceco trova Fratangelo. L'austriaco Thiem apre con Chardy. Il vecchio Karlovic duella con Nishioka - di recente positivo - Dolgopolov incrocia il solido Kohlschreiber. Monfils parte in vantaggio con King, così come Goffin con Khachanov.

Il programma completo

Campo n.1

Fognini - Tsonga

Wawrinka - Lorenzi

Murray - Pospisil

Campo n.2

Chardy - Thiem

Kukushkin - Isner

Fratangelo - Berdych

Campo n.3

Karlovic - Nishioka

Dolgopolov - Kohlschreiber

Monfils - King

Campo n.4

Goffin - Khachanov

Cuevas - Klizan

Campo n.5

Lajovic - Feliciano Lopez

Campo n.6

Mannarino - Bautista Agut

Campo n.7

Carreno Busta - Gojowczyk

Campo n.9

Dzumhur - Ramos Vinolas