Atp Indian Wells, Murray fuori a sorpresa. Fognini elimina Tsonga, Lorenzi si arrende a Wawrinka

Vasek Pospisil. Fonte: BnpParibasOpen/Twitter

Clamoroso a Indian Wells. Il numero uno al mondo, il britannico Andy Murray, perde all'esordio nel primo Master 1000 stagionale, facendosi battere con lo score di 6-4 7-6 dal qualificato canadese Vasek Pospisil (129 del ranking Atp). Un'eliminazione inattesa, quella dello scozzese, che sul cemento californiano sciupa un doppio vantaggio nel primo set, sbanda vistosamente da fondo, subisce l'aggressività del rivale (spesso a rete con il serve and volley) e cede definitivamente al tie-break del secondo parziale, lasciando così apertissima la parte alta del tabellone. Prossimo avversario di Pospisil, il serbo Dusan Lajovic, che ha sconfitto in volata lo spagnolo Feliciano Lopez.

Fabio Fognini in azione a Indian Wells. Fonte. BNPParibasOpen/Twitter.

Grande successo italiano con Fabio Fognini: il tennista ligure firma la seconda impresa di giornata, eliminando il caldissimo Jo-Wilfried Tsonga, reduce dai trionfi di Rotterdam e Marsiglia. Splendido Fognini, che incamera il primo set al tie-break, cala nel secondo, per poi spuntarla con lo score di 6-4 al terzo. In ottavi di finale l'azzurro incrocerà l'abbordabile terraiolo uruguaiano Pablo Cuevas, che ha sconfitto lo slovacco Martin Klizan. Nulla da fare invece per Paolo Lorenzi: il senese non può nulla contro la potenza e il talento dello svizzero Stan Wawrinka, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4. Avanzano agli ottavi tutte le altre teste di serie della parte alta del seeding di Indian Wells, da Pablo Carreno Busta a Roberto Bautista Agut, da David Goffin ad Albert Ramos-Vinolas, passando per Philipp Kohlschreiber, Tomas Berdych, Gael Monfils, John Isner, Mischa Zverev e Dominic Thiem. Sconfitta invece per il croato Ivo Karlovic, sorpreso dal giapponese Nishioka. I risultati degli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone di Indian Wells:

Murray (1) - Pospisil (Q) 4-6 6-7(5)

Lajovic (Q) - Lopez (30) 6-2 4-6 7-6(2)

Carreno Busta (21) - Gojowczyk (Q) 7-5 6-2

Mannarino - Bautista Agut (16) 5-7 2-6

Goffin (11) - Kachanov 6-4 3-6 6-3

Dzumhur - Ramos-Vinolas (22) 4-6 7-5 5-7

Cuevas (27) - Klizan 7-6(3) 7-6(5)

Fognini - Tsonga (7) 7-6(4) 3-6 6-4

Wawrinka (3) - Lorenzi 6-3 6-4

Dolgopolov - Kohlschreiber (28) 7-6(3) ritiro

Karlovic (19) - Nishioka (LL) 4-6 3-6

Fratangelo (WC) - Berdych (13) 6-7(4) 4-6

Monfils (10) - King (Q) 3-6 6-0 6-1

Kukushkin (LL) - Isner (20) 6-7(0) 6-7(6)

M. Zverev (29) - Sousa 6-4 6-3

Chardy - Thiem (8) 2-6 4-6

Oggi esordio nel torneo, tra gli altri, per Kei Nishikori, Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic. Il nipponico è atteso a un match non scontato contro il britannico Daniel Evans, il maiorchino sfida l'argentino Guido Pella, il fuoriclasse elvetico debutta con il francese Robert, mentre il numero due al mondo inizia con Kyle Edmund.