Indian Wells 2017 - In campo Nadal, Djokovic e Federer

Source: Clive Brunskill

L'uscita anticipata di Murray, l'impresa di Fognini con Tsonga. Prime scosse di assestamento in campo maschile, in attesa di Nadal, Djokovic e Federer. Il tabellone si presenta molto sbilanciato e l'uscita prematura di Murray contribuisce a rafforzare la differenza. Oggi, come detto, il debutto di tre dei fab four a Indian Wells. Il match tra Evans e Nishikori, approccio con il veloce per il nipponico dopo la parentesi su terra, introduce la giornata sul campo principale, ma è con l'avvento di Nadal che inizia la rassegna di primo livello. Rafa, KO in finale ad Acapulco con Querrey, gioca con Guido Pella, non una minaccia su questa superficie.

Al termine dell'incontro, spazio a Novak Djokovic. Diversi dubbi circondano il fuoriclasse serbo. In Messico, sprazzi di Djokovic con Del Potro, poi la caduta con Kyrgios. Pecca, Djokovic, in continuità. L'esordio con Edmund - due precedenti favorevoli al serbo - non sembra riservare insidie. Infine Federer. Lo svizzero si allena da giorni per recuperare brillantezza e ritmo. A Dubai, sconfitta incredibile con Donskoy, passo falso naturale dopo un lungo stop. A Indian Wells, Federer vuol tornare al suo livello.

Sul campo n.2, Grigor Dimitrov affronta il russo Youzhny, un incrocio di qualità, mentre Del Potro sfida il connazionale Delbonis. Il talentino Zverev attende Bagnis sul 3, Querrey, fenomenale ad Acapulco, duella con Young. Cilic - Fritz e Kyrgios - Zeballos gli altri incontri da seguire.

Il programma completo

STADIUM 1 11:00 AM

2ND RD Daniel Evans VS (4) Kei Nishikori

2ND RD (5) Rafael Nadal VS Guido Pella

2ND RD Kyle Edmund VS (2) Novak Djokovic

2ND RD Stephane Robert VS (9) Roger Federer

STADIUM 2 11:00 AM

2ND RD Mikhail Youzhny VS (12) Grigor Dimitrov

2ND RD (31) Juan Martin del Potro VS Federico Delbonis

2ND RD (17) Jack Sock VS (Q) Henri Laaksonen

STADIUM 3 11:00 AM

2ND RD Facundo Bagnis VS (18) Alexander Zverev

2ND RD Donald Young VS (23) Sam Querrey

2ND RD (24) Steve Johnson VS Kevin Anderson

2ND RD (6) Marin Cilic VS (WC) Taylor Fritz

STADIUM 4 11:00 AM

2ND RD (15) Nick Kyrgios VS Horacio Zeballos

STADIUM 5 11:00 AM

2ND RD Malek Jaziri VS (32) Marcel Granollers

2ND RD Pierre-Hugues Herbert VS (26) Fernando Verdasco

STADIUM 6 11:00 AM

2ND RD (14) Lucas Pouille VS Jan-Lennard Struff

STADIUM 7 11:00 AM

2ND RD (25) Gilles Muller VS Jiri Vesely