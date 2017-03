Atp Indian Wells, Federer e Nadal sul velluto. Vincono anche Djokovic e gli altri big, fuori Cilic

Roger Federer in azione a Indian Wells. Fonte: BNPParibasOpen/Twitter

Esordio nel torneo per tutte le teste di serie della parte bassa del tabellone di Indian Wells, primo Master 1000 stagionale che si disputa sul cemento della California. In una porzione di seeding presidiata dai migliori giocatori al mondo (nella parte alta già fuori Murray), è buona la prima per il vincitore degli Australian Open Roger Federer: il fuoriclasse svizzero non ha alcun problema nel piegare la resistenza del francese Stephane Robert, battuto con un nettissimo 6-2 6-1 in cinquantuno minuti di tennis. Vola via veloce anche il match di Rafa Nadal: il maiorchino si sbarazza infatti in un'ora e venti di gioco dell'argentino Guido Pella. Al prossimo turno Federer affronterà l'americano Steve Johnson, che ha avuto la meglio del sudafricano Kevin Anderson al tie-break del terzo set, mentre per Nadal derby con Fernando Verdasco, vincitore del match con il francese Pierre-Hugues Herbert.

Novak Djokovic impegnato a Indian Wells. Fonte: BNPParibasOpen/Twitter

Fatica di più il numero due al mondo Novak Djokovic, opposto a un avversario più solido come il britannico Kyle Edmund, sconfitto al termine di due set combattuti, conclusisi con lo score di 6-4 7-6. Nole dovrà ora vedersela con l'argentino Juan Martìn Del Potro, che ha regolato con un punteggio simile il connazionale Federico Delbonis. Buona la prima anche per Jack Sock e Grigor Dimitrov, rispettivamente contro Laaksonen e Youzhny, così come è convincente il debutto di Lucas Pouille, in scioltezza sul tedesco Struff. Faticano ma non perdono neanche un set Kei Nishikori, opposto a Daniel Evans, e Alexander Zverev, impegnato contro Facundo Bagnis, mentre escono di scena Marin Cilic, croato testa di serie numero sei, battuto dal giovane statunitense Taylor Fritz, e lo spagnolo Marcel Granollers, sorpreso dal tunisino Malek Jaziri. Fuori anche Sam Querrey, vincitore ad Acapulco una settimana fa, sconfitto dal connazionale Donald Young, mentre approdano al terzo turno il lussemburghese Gilles Muller e l'australiano Nick Kyrgios. I risultati:

Cilic (6) - Fritz (WC) 6-4 5-7 4-6

Jaziri - Granollers (32) 7-5 6-3

Sock (17) - Laaksonen (Q) 6-3 0-6 6-4

Youzhny - Dimitrov (12) 4-6 0-6

Pouille (14) - Struff 6-3 6-2

Young - Querrey (23) 6-3 3-6 6-3

Muller (25) - Vesely 7-6(1) 6-1

Evans - Nishikori (4) 3-6 4-6

Nadal (5) - Pella 6-3 6-2

Herbert - Verdasco (26) 6-7(5) 1-6

Johnson (24) - Anderson 6-4 3-6 7-6(4)

Robert - Federer (9) 2-6 1-6

Kyrgios (15) - Zeballos 6-3 6-4

Bagnis - A. Zverev (18) 6-7(10) 3-6

Del Potro (31) - Delbonis 7-6(5) 6-3

Edmund - Djokovic (2) 4-6 6-7(5)