Atp Indian Wells, Fognini si ferma contro Cuevas. Avanti Wawrinka e Thiem, out Berdych

Fabio Fognini impegnato a Indian Wells. Fonte: BnpParibasOpen.com/Twitter

Si conclude al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini nel Master 1000 di Indian Wells. Dopo aver battuto a sorpresa un avversario in gran forma come il francese Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero sette del seeding californiano, il tennista ligure è andato infatti k.o. nella notte contro il più modesto terraiolo Pablo Cuevas. Agevole la vittoria dell'uruguaiano, che si qualifica così agli ottavi con lo score di 6-4 6-1. Nella parte alta del tabellone avanza anche lo svizzero Stan Wawrinka, che si sbarazza in due set del tedesco Philipp Kohlschreiber e al prossimo turno affronterà la sorpresa giapponese Yoshihito Nishioka: il lucky loser nipponico ha infatti eliminato l'eterno incompiuto Tomas Berdych, sconfitto in volata al terzo set.

Tomas Berdych, sconfitto al terzo turno di Indian Wells dal giapponese Nishioka. Fonte: BNPParibasOpen.com/Twitter

Negli altri match del lunedì di Indian Wells, da segnalare il forfait dello spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha lasciato così strada libera al connazionale Pablo Carreno Busta. L'asturiano, fresco finalista a Rio de Janeiro, avrà ora un'occasione irripetibile per issarsi fino ai quarti del primo Master 1000 stagionale, dovendo incrociare mercoledì il qualificato serbo Dusan Lajovic, che ha eliminato il canadese Vasek Pospisil, giustiziere di Andy Murray al primo turno. Bene il belga David Goffin, che piega in due set la resistenza dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas, e Gael Monfils, che conferma il feeling con il deserto californiano battendo abbastanza nettamente l'idolo di casa John Isner. Il transalpino affronterà ora l'austriaco Dominic Thiem, che in apertura di programma non ha lasciato scampo al maggiore dei fratelli Zverev, Mischa, sconfitto in circa un'ora di gioco. I risultati:

Pospisil (Q) - Lajovic (Q) 7-6(5) 3-6 5-7

Carreno Busta (21) - Bautista Agut (16) walkover

Goffin (11) - Ramos-Vinolas (22) 7-6(3) 6-4

Cuevas (27) - Fognini 6-1 6-4

Wawrinka (3) - Kohlschreiber (28) 7-5 6-3

Nishioka (LL) - Berdych (13) 1-6 7-6(5) 6-4

Monfils (10) - Isner (20) 6-2 6-4

M. Zverev (29) - Thiem (8) 1-6 4-6