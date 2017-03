Indian Wells 2017, il programma maschile di martedì: Djokovic - Del Potro, Federer attende Johnson

Source: Kevork Djansezian

Sul campo principale, in sequenza, Nadal, Federer e Djokovic. Il tennis, ad Indian Wells, indossa l'abito di gala. Senza Murray - fuori in netto anticipo - il BNP Paribas Open cerca alternative di qualità. Derby spagnolo per Rafa, opposto per la ventesima volta al connazionale Verdasco. Bilancio eloquente, 16-3 Nadal. Lo scorso anno, qui, 60 76 per il mancino di Manacor, tie-break sul filo di lana e partita ad alto profilo nel secondo parziale. La finale a Dubai può spingere Verdasco all'impresa, Nadal è però il logico favorito. Roger Federer gioca invece con Steve Johnson. Un solo precedente, lo scorso anno a Wimbledon, favorevole allo svizzero. Diversa caratura, qualche dubbio sulla continuità ad alto livello di Federer, dopo la fermata post Melbourne per recuperare energie fisiche e mentali. Infine, il match più atteso, Del Potro - Djokovic, per la seconda volta nel 2017. Ad Acapulco, ritmo infernale e soluzioni pregevoli. Il ritorno vincente di Djokovic. Il serbo guida 12-4, Del Potro vanta un'affermazione a Indian Wells nel 2013.

Tre incontri anche sul 2. Nishikori sfida Muller. Tennisti dalle opposte caratteristiche. Corsa e difesa il primo, attacco e uno-due il secondo. Tre partite in archivio, tre vittorie per il nipponico, su questi campi Muller può provarci. Affilano poi le armi Kyrgios e A.Zverev, due dei talenti più luminosi del tennis moderno. Semifinale ad Acapulco e Marsiglia per l'australiano, titolo a Montpellier per il tedesco. La potenza di Kyrgios, i ricami di Zverev. Al termine, tocca a Dimitrov. Il bulgaro duella con Sock, di recente vincitore del torneo di Delray Beach, complice il forfait per problemi fisici di Raonic.

Di tono "minore" i due match sul 3. Pouille deve domare Donald Young, mentre Fritz - reduce dall'impresa con Cilic - punta Jaziri per ritagliarsi un posto agli ottavi.

Il programma (Italia +8 ore)

STADIUM 1 11:00 AM

3RD RD (5) Rafael Nadal VS (26) Fernando Verdasco

3RD RD (24) Steve Johnson VS (9) Roger Federer

3RD RD (31) Juan Martin del Potro VS (2) Novak Djokovic

STADIUM 2 11:00 AM

3RD RD (25) Gilles Muller VS (4) Kei Nishikori

3RD RD (15) Nick Kyrgios VS (18) Alexander Zverev

3RD RD (17) Jack Sock VS (12) Grigor Dimitrov

STADIUM 3 11:00 AM

3RD RD (14) Lucas Pouille VS Donald Young

3RD RD (WC) Taylor Fritz VS Malek Jaziri