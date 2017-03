Indian Wells 2017, il programma maschile di mercoledì: Federer - Nadal, Djokovic e l'insidia Kyrgios

Source: Matthew Stockman

Si procede a passo spedito. Qualche ora per assaporare le sensazioni notturne, i successi di Federer e Djokovic, ed è tempo di tornare in campo. Ottavi di finale, programma fitto, spunti d'interesse. L'occhio cade in modo quasi naturale sul confronto, l'ennesimo, tra Federer e Nadal. Incrocio n.36, il vantaggio di Rafa è rassicurante. 23-12 all'alba della sfida ad Indian Wells. La mente però torna all'ultimo passaggio. A Melbourne, il ritorno di due fuoriclasse piegati dal tempo e dalla fatica. La finale dei sogni, l'urlo di Roger al quinto. Un pugno di emozioni, una lacrima di gloria. Da allora, riposo meritato, sparute apparizioni. Fuori Federer a Dubai, in finale Nadal ad Acapulco. Il BNP Paribas Open riaccende i due, è terreno fertile per un'altra battaglia. Cammino privo di particolari scosse, entrambi attendono l'appuntamento per valutare forma e prospettive.

Il match tra Federer e Nadal è il terzo a livello ATP sul campo principale. Dopo l'apertura tra Young e Nishikori, spazio a Kyrgios e Djokovic. La sorte gioca uno scherzetto al serbo. Si ripete il cammino di Acapulco. Dopo Del Potro - vittoria in tre set di Nole nella notte - ancora Kyrgios, ancora il talento d'Australia, dal braccio formidabile e dall'arsenale infinito. Ennesimo esame per un Djokovic alterno, nervoso, eppure vincente, almeno fin qui. Un successo può definitivamente diradare le nubi, catapultare Djoko nella sua reale dimensione.

La chiusura è poi per Monfils e Thiem. Giocatori estremamente diversi, energico, atletico il primo, raffinato il secondo. L'affermazione con Isner proietta Monfils un passo avanti, ma Thiem ha dalla sua le precedenti sfide - lo scorso anno, alle ATP Finals, W austriaca al terzo - e soprattutto può trarre forza dalla bella partita con M.Zverev.

Gli altri quattro incontri si disputano sul due e sono ovviamente di inferiore qualità. Carreno e Lajovic hanno un'occasione importante, Goffin attende invece Cuevas, reduce dal titolo a S.Paolo e competitivo anche sul veloce, come dimostrano le vittorie con Klizan e Fognini. Il folletto belga giunge al match con qualche titubanza. Sorpresa possibile?

Dopo il duello tra Sock e Jaziri, ultimo battito di giornata, con Stan Wawrinka. Lo svizzero trova il LL Nishioka. La clamorosa rimonta con Berdych nobilita il cammino del nipponico, ipotizzare un tonfo di Wawrinka appare però francamente eccessivo. Diversa la cilindrata, favorito con margine Stan.

Il programma

STADIUM 1

4TH RD Donald Young VS (4) Kei Nishikori

4TH RD (15) Nick Kyrgios VS (2) Novak Djokovic

4TH RD (5) Rafael Nadal VS (9) Roger Federer

4TH RD (10) Gael Monfils VS (8) Dominic Thiem

STADIUM 2

4TH RD (Q) Dusan Lajovic VS (21) Pablo Carreno Busta

4TH RD (11) David Goffin VS (27) Pablo Cuevas

4TH RD Malek Jaziri VS (17) Jack Sock

4TH RD (3) Stan Wawrinka VS (LL) Yoshihito Nishioka