Atp Indian Wells, Kyrgios fa fuori Djokovic. Wawrinka a fatica, bene Nishikori e Thiem

Nick Kyrgios in azione a Indian Wells. Fonte: Photo by Billie Weiss/BNP Paribas Open

Si sono conclusi nella notte italiana gli ottavi di finale del Master 1000 di Indian Wells, primo torneo stagionale di questa categoria, che si disputa sul cemento californiano. Ad aprire il programma sul campo centrale, il giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero quattro, opposto all'americano Donald Young, già giustiziere di Sam Querrey e Lucas Pouille. Dopo aver dominato il primo set, il giapponese è stato costretto a un secondo parziale in rimonta: sotto di un break, Nishikori è riuscito a ribaltare il punteggio, chiudendo con lo score di 6-2 6-4. In quarti di finale il nipponico affronterà adesso un altro statunitense, Jack Sock, numero diciassette del tabellone. Sock, reduce dal successo contro Dimitrov, ha dovuto faticare più del previsto per sbarazzarsi del marocchino Malek Jaziri: sotto di un set, lo statunitense ha pareggiato i conti al tie-break del secondo parziale, per poi spuntarla nuovamente in volata con il punteggio di 7-5.

Jack Sock. Fonte: Photo by Michael Cummo/BNP Paribas Open

Nella parte alta del seeding prosegue la marcia dello spagnolo Pablo Carreno Busta. L'asturiano, abile a sfruttare la prematura eliminazione di Andy Murray, ha superato anche l'ostacolo rappresentato dal qualificato serbo Dusan Lajovic, sconfitto in due set. Prossimo avversario l'uruguaiano Pablo Cuevas, che ha sorpreso il belga David Goffin in tre parziali. Più competitivo l'altro quarto di finale della parte alta, che vedrà contrapporsi Stan Wawrinka e Dominic Thiem. Lo svizzero ha rischiato una clamorosa sconfitta contro il giapponese Yoshihito Nishioka, piegato solo in rimonta e al tie-break del terzo set, mentre l'austriaco non ha sbagliato nulla contro Gael Monfils, battuto con il netto score di 6-3 6-2. Nella parta bassa del seeding, agevole vittoria di Roger Federer contro Rafa Nadal, e secondo successo consecutivo - dopo quello di Acapulco - dell'australiano Nick Kyrgios sul numero due al mondo Novak Djokovic. Gara scivolata via troppo in fretta per il serbo, incapace di mantenere continuità nell'arco della partita. I risultati dei match di ottavi di finale di Indian Wells 2017.

Lajovic (Q) - Carreno Busta (21) 4-6 6-7(5)

Goffin (11) - Cuevas (27) 3-6 6-3 3-6

Wawrinka (3) - Nishioka (LL) 3-6 6-3 7-6(4)

Monfils (10) - Thiem (8) 3-6 2-6

Jaziri - Sock (17) 6-4 6-7(5) 5-7

Young - Nishikori (4) 2-6 4-6

Nadal (5) - Federer (9) 2-6 3-6

Kyrgios (12) - Djokovic (2) 6-4 7-6