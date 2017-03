Indian Wells 2017 - Il programma maschile, primi due quarti: Wawrinka - Thiem il clou - Source: Harry How

La perfetta esibizione di Federer è tema ricorrente nella giornata odierna, ma il campo reclama attenzione, due partite, a livello ATP, in programma. Si apre la rassegna dei quarti, Carreno Busta e Cuevas, poi l'atteso incrocio tra Wawrinka e Thiem.

La presenza a questo punto del torneo di Carreno e Cuevas è chiaramente insolita, favorita da alcune controprestazioni di avversari più quotati, ma anche da un percorso di qualità. Questo è il caso soprattutto di Cuevas, bravo a superare nell'ordine Klizan, Fognini e Goffin, tennisti sulla carta di altra caratura, specie sul veloce. Un pizzico di fortuna per Carreno invece, con il forfait al secondo turno di Bautista Agut. Settimo incontro tra i due, Cuevas è in vantaggio 4-2. Nel 2017, semifinale a San Paolo e vittoria di Cuevas. La terra è ovviamente l'elemento di unione, quattro le partite sul rosso.

Maggior curiosità per la sfida tra Wawrinka e Thiem. Lo svizzero pecca, come spesso accade, in continuità. Contro un Nishioka estremamente convinto, KO a un passo, successo solo al prolungamento del terzo. La superficie pone Wawrinka un passo avanti a Thiem, ma la crescita dell'austriaco è evidente. Nel suo cammino al BNP Paribas Open, affermazioni di spessore contro avversari di natura diversa. Da Mischa Zverev a Monfils, da un tennista d'attacco a un giocatore estremamente fisico. L'ostacolo Wawrinka è probante, può essere un trampolino per Thiem, un successo può proiettare l'austriaco tra i grandi, consacrare un talento con pochi eguali. Sono tre i precedenti tra Thiem e Wawrinka, due favorevoli all'elvetico, uno solo su superficie rapida. Nel 2014, a Parigi, 64 76 Stan.

Il programma (Italia +8)

STADIUM 1 STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM

QF (21) Pablo Carreno Busta VS (27) Pablo Cuevas

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (3) Stan Wawrinka VS (8) Dominic Thiem