Atp Indian Wells, Wawrinka batte Thiem al tie-break del terzo set ed è in semifinale con Carreno Busta

Stan Wawrinka durante il match contro Thiem. Photo by Billie Weiss/BNP Paribas Open

Sono Pablo Carreno Busta e Stan Wawrinka i primi semifinalisti del Master 1000 di Indian Wells, torneo che si disputa sul cemento in mezzo al deserto californiano. Lo spagnolo e l'elvetico hanno infatti sconfitto rispettivamente, in due incontri simili per andamento, l'uruguaiano Pablo Cuevas e l'austriaco Dominic Thiem. Entrambe le sfide si sono concluse al tie-break del terzo set, con i due favoriti abili a sfruttare il testa a testa in volata.

Dominic Thiem durante il match con Wawrinka. Photo by Billie Weiss/BNP Paribas Open

Il primo a scendere in campo è stato Carreno Busta, impegnato con Pablo Cuevas, in una parte di tabellone lasciata sguarnita dai vari Murray, Tsonga, Bautista Agut e Goffin. Ottimo avvio di partita per l'asturiano, che approfitta di diversi errori non forzati del rivale per volare sul 4-0. Il servizio dello spagnolo funziona alla perfezione, i colpi di rimbalzo pure, e in venticinque minuti il primo set è in archivio: 6-1 con tre break inflitti a Cuevas. Il sudamericano si scuote però in apertura di secondo parziale, inizia a trovare incisività di rovescio e strappa il servizio al rivale nel terzo gioco, salvo concedere immediatamente il controbreak. Ma Carreno cede ancora nel game successivo, lanciando l'uruguaiano sul 4-2, mentre la sfida si incanala sui binari dei lunghi scambi da fondo campo. Salvate due palle break sul 4-3, Cuevas opera strappa poi per la terza volta nel set il servizio all'avversario, allungando la partita al terzo. Qui i due giocatori si scambiano subito break e controbreak (apre Cuevas, risponde Carreno), con il punteggio che segue poi i turni di battuta fino al 4-5, quando l'asturiano deve salvare un match point al servizio. Operazione riuscita grazie a un'ottima difesa della rete, ma situazione che si ripete sul 5-6, con lo spagnolo che resiste in uno scambio durissimo. Match che si decide dunque al tie-break: Cuevas va avanti di un mini-break, poi sbaglia uno smash a rimbalzo e cede sotto i colpi di un Carreno più propositivo, che chiude la sfida con una volèe alta di rovescio.

Pablo Carreno Busta a Indian Wells. Photo by Billie Weiss/BNP Paribas Open

Carreno Busta (21) - Cuevas (27) 6-1 3-6 7-6(4)

Avvio di partita estremamente combattuto tra Stan Wawrinka e Dominic Thiem: break, controbreak e occasioni assortite caratterizzano i primi game della sfida. Thiem aggredisce il rivale, sembra più pimpante e propositivo, ma lo svizzero non molla nulla ed è abilissimo ad aggiudicarsi il set in volata, togliendo il servizio all'austriaco nel decisivo decimo game: splendido il passante di rovescio con cui Stan si porta in vantaggio nella partita. Thiem non smette però di martellare da fondo campo, fa corsa di testa nel secondo parziale, giocando meravigliosamente di rovescio e comandando la maggior parte degli scambi, per poi chiudere con lo score di 6-4 grazie a un bel dritto in contropiede. Wawrinka sembra subire il contraccolpo, salva due palle break nel primo game del terzo set, ma poi è lui a togliere il servizio all'austriaco e salire 3-0. Gli scambi continuano ad essere lunghi e serratissimi: i due danno spettacolo anche nei pressi della rete, poi un passaggio a vuoto dell'elvetico rimette in carreggiata Thiem, che recupera fino al 3-3. La sfida si gioca su pochi punti, l'austriaco spreca una palla break sul 4-4, ma a sua volta salva un match point sul 5-6, issandosi così al tie-break, in cui è Wawrinka a giocare meglio nei momenti importanti. Thiem cede sul più bello, perde il gioco decisivo per sette punti a due, e si arrende così al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza di gioco.

Wawrinka (3) - Thiem (8) 6-4 4-6 7-6(2)