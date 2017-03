Indian Wells 2017 - Il programma maschile: Federer - Kyrgios, Sock sulla strada di Nishikori

Source: Clive Brunskill

La paradisiaca esibizione di Roger Federer, contro il rivale di sempre Rafa Nadal, rischia di contaminare il giudizio sull'incontro odierno. I quarti di finale oppongono lo svizzero al ribelle Nick Kyrgios. Il recente cammino di Kyrgios pone Federer sull'attenti, le parole dello svizzero in conferenza confermano il rispetto e l'attenzione per il talento australiano. Battere Djokovic per due volte, nel giro di pochi giorni (prima ad Acapulco e poi qui ad Indian Wells), non è da tutti. Federer ben conosce Kyrgios, il 21enne di Canberra ha colpi sensazionali, un tennis che trova sul veloce la sua massima espressione. Il difetto di Kyrgios risiede invece nella continuità, fatica a esprimersi - di braccio e di testa - quando palcoscenico e avversario sono di rango inferiore. Tra Federer e Kyrgios esiste un solo precedente, favorevole all'australiano. Nel 2015, a Madrid, quindi sulla terra, vittoria in 3 per Kyrgios. Tre tie-break, a conferma delle caratteristiche dei due.

Il match è in programma sul campo principale alle 20 ora italiana, a seguire l'ultimo quarto, con protagonisti Kei Nishikori e Jack Sock. Per il nipponico si tratta del primo torneo su una superficie rapida, dopo una parentesi sul rosso post Australia. Un percorso fin qui piuttosto accomodante, tre vittorie, per Nishikori, in due set, senza apparenti difficoltà. Sock può vantare, di contro, una prestigiosa affermazione su Dimitrov e ha in bacheca il titolo di Delray Beach, favorito, occorre dirlo, dal forfait per problemi fisici di Raonic prima della finale. Un successo per parte all'alba della sfida odierna. Nel 2014 l'ultimo confronto, con la vittoria di Sock a Shanghai.

