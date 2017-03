Federer - Kyrgios in diretta, LIVE Indian Wells 2017 (20:00)

Intossicazione alimentare per Kyrgios, che non sarà della partita. Walkover per Federer, che quindi è in semifinale. Sfiderà uno tra Nishikori e Sock

Si gioca nello Stadium 1, campo centrale di Indian Wells

Genio e sregolatezza, come il più classico dei talenti. Nick Kyrgios vive la sua vita tennistica tra l'incudine ed il martello, costantemente al limite. Oggi si, domani chissà. Proveniente dalla semifinale di Acapulco persa contro Querrey - in un torneo dove ha battuto un certo Djokovic - è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, lo spicchio infernale. Il talentino Aussie non ha avuto paura, ed ha inanellato una serie di prestazioni sublimi. Bye, poi esordio con Zeballos condito da un 6-3 6-4 che non lascia spazio a commenti. Terzo turno sotto il segno della Next Gen. Contro Sascha Zverev, solidità e servizio hanno piegato la racchetta al giovane teutonico. Ottavi roboanti contro il N°2 Djokovic. Anche qui il servizio l'ha fatta da padrone e due set - 6-4/7-6 - sono bastati per raggiungere i quarti.

Kyrgios in conferenza: "Sto bene, davvero bene; sapevo cosa fare e come muovermi. Lui è un grande campione, si è ripresentata una partita difficile come ad Acapulco. Ciò che mi fa felice è che la mia mentalità sta migliorando, gioco punto per punto e cerco di essere presente in più momenti della partita. Rispondo molto bene, e questo crea fastidio ai miei avversari. Roger è uno dei miei giocatori preferiti, ma chi avrò davanti diventa poco rilevante"

Dopo la bruciante e scioccante - per certi versi - sconfitta contro Donskoy a Dubai, Roger Federer è sbarcato in California con la consapevolezza di poter brillare ed accendere la spia del talento. Bye al primo turno, Robert al secondo. Sono bastati 51 minuti all'asso elvetico per bruciare ogni speranza del francese, spazzato via nettamente con il punteggio di 6-2 6-1. Terzo turno al cospetto di Johnson, montagna statunitense. Il bombardiere ha attuato alla perfezione il servizio e dritto ed il serve 'n volley, riuscendo a strappare il doppio tie-break. Al prolungamento - però - Steve si è sciolto come neve al sole, cedendo in due set. Ottavi di lusso contro l'arcigno nemico Nadal. Fed ha sfoderato il rovescio versione Australian Open ed ha letteralmente asfaltato l'iberico, estromesso con il punteggio di 6-2 6-3

Le parole di Federer

Un solo precedente - risalente al 2015 - tra i due tennisti, divisi da 14 anni di età. In occasione del Masters 1000 di Madrid, Federer e Kyrgios si affrontarono nel R32 con il confronto che vide trionfante l'eccentrico australiano. Punteggio finale 6-7 7-6 7-6

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Federer - Kyrgios, quarto di finale del BNP Paribas Open. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia