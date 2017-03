Indian Wells 2017 - Il programma maschile: le semifinali, Federer sfida Sock

Source: Clive Brunskill

Stan Wawrinka e Roger Federer, la bandiera svizzera sventola al BNP Paribas Open. Tempo di semifinali, si apre alle 20 ora italiana, con Wawrinka opposto a Carreno Busta. Sulla carta, risultato scritto, con l'elvetico favorito da una superficie rapida e da un bagaglio tecnico evidentemente superiore. Attenzione però a possibili sorprese. Wawrinka non è nuovo a passaggi a vuoto e Carreno arriva alla partita odierna con un carico di fiducia. Bel successo, ai quarti, con Cuevas, ora l'opportunità di superare, per la prima volta in carriera, Wawrinka. Due soli precedenti, entrambi sul rosso. Nel 2013 all'Estoril, tre anni dopo a Ginevra, quattro a zero il conto set. Un torneo non semplice per lo svizzero, reduce dalla battaglia con Nishioka, eliminazione a un passo, e dalla maratona con Thiem. A risolvere, due volte, il prolungamento del terzo.

Dopo il match tra Carreno e Wawrinka, spazio a Roger Federer. Serata di recupero, ieri, per il campione di Basilea. Intossicazione alimentare, Nick Kyrgios rinuncia alla sfida con Roger, lo svizzero sbarca quindi, senza alcuna fatica, al penultimo atto. L'ultima istantanea resta il saluto, finale, con Nadal. Un Federer di lusso, di fioretto e spada, in grado di annichilire l'avversario di sempre. Ore preziose per recuperare energie, un rivale inatteso. Non Kei Nishikori, ma Jack Sock. L'americano sorprende il nipponico e si presenta al cospetto di Federer. Due partite in archivio, successi di stampo elvetico. A Basilea, 63 64, e proprio qui, a Indian Wells. Anno 2015, 63 62 Federer. Periodo d'oro per il tennista a stelle e strisce. Il titolo a Delray Beach come trampolino, poi la campagna al BNP Paribas Open. Prima Dimitrov, poi appunto Nishikori. Il Federer attuale appare ingiocabile, parola al campo.

