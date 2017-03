Atp Miami, il tabellone: Del Potro sulla strada di Federer, Dimitrov su quella di Nadal

Rafa Nadal in allenamento a Miami. Fonte: MiamiOpen/Twitter

E' stato sorteggiato oggi il tabellone del secondo Master 1000 stagionale, che prenderà il via mercoledì a Miami, sul cemento della Florida. Due le grandi defezioni, quelle di Andy Murray e Novak Djokovic, in vetta al ranking Atp, che consentono dunque a Stan Wawrinka, finalista a Indian Wells, di presentarsi a Key Biscayne con la testa di serie numero uno. Risale alla numero quattro invece Roger Federer, trionfatore in California e inserito nella stessa parte di seeding del suo connazionale, in una porzione ancora una volta complicata. Nella parte bassa invece Rafa Nadal.

Proprio Stan Wawrinka, come tutte le trentadue teste di serie, usufruirà di un bye al primo turno, per poi avere un debutto soft con uno tra Horacio Zeballos e Gastao Elias. Più avanti ecco Feliciano Lopez (ma attenzione anche a Jaziri e Dolgopolov), con la sagoma di Alexander Zverev pronta a profilarsi in ottavi di finale (per il tedesco possibile ostacolo John Isner al terzo turno). Buono il sorteggio per l'australiano Nick Kyrgios, testa di serie numero 12, all'esordio contro uno tra Dzumhur e Hyeon Chung, in attesa poi di Ivo Karlovic (o eventualmente di Istomin) e di David Goffin in ottavi, che ha sulla sua strada il crepuscolare David Ferrer. Il terzo ottavo di finale del tabellone è presidiato invece da Roger Federer: il fuoriclasse elvetico aprirà il suo torneo contro un qualificato oppure contro il russo Kravchuk, per poi sfidare al terzo turno l'argentino Juan Martìn Del Potro, che non dovrebbe faticare contro il vincente del match tra Elias Ymer e Robin Haase. In ottavi ecco Roberto Bautista Agut o il bombardiere americano Sam Querrey. Agevole l'avvio di Tomas Berdych, che al terzo turno potrebbe incontrare il lussemburghese Gilles Muller (contro cui si spera giochi nel match precedente il nostro Andreas Seppi, all'esordio contro un qualificato), mentre in ottavi possibile la presenza dell'austriaco Dominic Thiem: in quella zona di tabellone c'è anche il senese Paolo Lorenzi, testa di serie numero trentadue, che inizierà contro un qualificato o Adrian Mannarino.

Rafa Nadal apre la parte bassa del tabellone, con Sela o un qualificato ad attenderlo al debutto, e uno tra Philipp Kohlschreiber e Taylor Fritz al terzo turno. In ottavi invece ecco il pericolo rappresentato da Grigor Dimitrov, che come testa di serie ha il solo Steve Johnson prima di giungere tra i migliori sedici del torneo. Scorrendo il tabellone, ecco un altro statunitense, Jack Sock, che al terzo turno dovrebbe incontrare Albert Ramos-Vinolas, e in ottavi il rientrante canadese Milos Raonic, che sul suo cammino iniziale avrà Viktor Troicki e con ogni probabilità Mischa Zverev. Incerto l'ottavo successivo, in cui la testa di serie più alta, numero sette, è il croato Marin Cilic, al secondo turno contro uno tra Bagnis e Chardy, al terzo tra chi uscirà indenne dal trio di talento e sregolatezza di Joao Sousa, Fabio Fognini e Ryan Harrison (il ligure debutterà proprio contro l'americano). Per Cilic, possibile ottavo di finale contro uno tra Lucas Pouille e Pablo Cuevas: il francese potrebbe dover riscattare subito la sconfitta di Indian Wells contro Donald Young, mentre l'uruguaiano attende il vincente del match di primo turno tra Martin Klizan e Benoit Paire. Chiude il tabellone di Miami il giapponese Kei Nishikori, al secondo turno contro un qualificato o Kevin Anderson, al terzo contro Fernando Verdasco o Daniel Evans, in ottavi contro Pablo Carreno Busta o Gilles Simon. Questo il quadro degli ottavi di finale, secondo l'ordine indicato dalle teste di serie:

Wawrinka (1) - A. Zverev (16)

Kyrgios (12) - Goffin (8)

Federer (4) - Bautista Agut (14)

Berdych (10) - Thiem (6)

Nadal (5) - Dimitrov (9)

Sock (13) - Raonic (3)

Cilic (7) - Pouille (11)

Carreno Busta (15) - Nishikori (2)