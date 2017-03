Miami Open 2017, fuori Gaio - Foto: www.MiamiOpen2017.com

Sui campi di Miami, primi spazzi ATP. Tabellone di qualificazione, Federico Gaio sul rettangolo di gioco. Il tennista italiano cede in due set a Bedene e non riesce quindi a ritagliarsi uno spicchio di celebrità nel 1000 americano. Diversi incontri ricchi di interesse. La seconda testa di serie, Herbert, cede al teutonico Kamke 75 al terzo, mentre la terza, il russo Youzhny, si salva solo al prolungamento del parziale decisivo con il transalpino Millot. Il brasiliano Dutra Silva sorprende il potente Rosol, Gabashvili capitola 76 63 con Tiafoe.

Ritiri in serie. Elias Ymer abbandona a un passo dal traguardo, sotto 62 51 con Albot. Kukushkin ha invece via libera con Gojowczyk. Un set per il kazako, 64, poi il tedesco abbandona il terreno di gioco. Anche lo sloveno Zemlja, sotto 63 con Lajovic, chiude anticipatamente la contesa. Infine, Fratangelo lascia in ritardo di un set - 12 nel secondo - con Bourgue.

Menzione di chiusura per Gulbis. Il lettone gioca per due set alla pari con Stakhovsky. 67 64, il terzo set è di dominio ucraino, 6 giochi a 0. Si chiude così mestamente la parentesi di Gulbis a Miami.

Risultati

[GER] Tobias Kamke DEFEATS (2) [FRA] Pierre-Hugues Herbert 36 63 75

(3) [RUS] Mikhail Youzhny DEFEATS [FRA] Vincent Millot 64 46 76(4)

(4) [BRA] Rogerio Dutra Silva DEFEATS [CZE] Lukas Rosol 64 36 76(9)

(5) [USA] Frances Tiafoe DEFEATS [RUS] Teymuraz Gabashvili 76(2) 63

(6) [MDA] Radu Albot DEFEATS [SWE] Elias Ymer 62 51 (RET)

(7) [ARG] Renzo Olivo DEFEATS [KAZ] Alexander Bublik 75 67(3) 61

(8) [KAZ] Mikhail Kukushkin DEFEATS [GER] Peter Gojowczyk 64 00 (RET)

(9) [USA] Jared Donaldson DEFEATS (WC) [CHN] Yibing Wu 62 62

(10) [ARG] Nicolas Kicker DEFEATS [AUS] Andrew Whittington 76(3) 76(2)

(11) [SVK] Lukas Lacko DEFEATS (WC) [USA] Vasil Kirkov 64 46 64

[USA] Tim Smyczek DEFEATS (12) [COL] Santiago Giraldo 64 63

(13) [USA] Ernesto Escobedo DEFEATS [USA] Denis Kudla 63 62

(14) [GBR] Aljaz Bedene DEFEATS [ITA] Federico Gaio 64 63

(15) [SRB] Dusan Lajovic DEFEATS [SLO] Grega Zemlja 63 00 (RET)

(16) [UKR] Sergiy Stakhovsky DEFEATS [LAT] Ernests Gulbis 67(3) 64 60

[USA] Reilly Opelka DEFEATS (17) [ROU] Marius Copil 64 76(3)

[FRA] Mathias Bourgue DEFEATS (18) [USA] Bjorn Fratangelo 63 21 (RET)

(19) [SVK] Norbert Gombos DEFEATS [FRA] Quentin Halys 64 16 76(2)

(20) [USA] Stefan Kozlov DEFEATS (WC) [ESP] Nicola Kuhn 63 36 63

[BEL] Ruben Bemelmans DEFEATS (21) [SVK] Jozef Kovalik 16 75 63

(WC) [SRB] Miomir Kecmanovic DEFEATS (22) [SUI] Henri Laaksonen 62 64

(WC) [USA] Christian Harrison DEFEATS (23) [CAN] Peter Polansky 64 62

[GER] Benjamin Becker DEFEATS (24) [BRA] Joao Souza 64 67(8) 75

[BAR] Darian King DEFEATS (Alt) [CRO] Ivan Dodig 64 57 60

Programma

COURT 1 STARTS AT 10:00 AM

Q-F Darian King VS Reilly Opelka

COURT 2 STARTS AT 10:00 AM

Q-F (7) Renzo Olivo VS (13) Ernesto Escobedo

COURT 8 STARTS AT 10:00 AM

Q-F (11) Lukas Lacko VS (WC) Miomir Kecmanovic

Q-F (9) Jared Donaldson VS (20) Stefan Kozlov

Q-F (4) Rogerio Dutra Silva VS (WC) Christian Harrison

Q-F Tobias Kamke VS (14) Aljaz Bedene

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (3) Mikhail Youzhny VS Benjamin Becker

Q-F (6) Radu Albot VS (16) Sergiy Stakhovsky

Q-F (8) Mikhail Kukushkin VS (19) Norbert Gombos

Q-F (5) Frances Tiafoe VS Mathias Bourgue

COURT 6 STARTS AT 2:00 PM

Q-F (10) Nicolas Kicker VS (15) Dusan Lajovic

Q-F Tim Smyczek VS Ruben Bemelmans