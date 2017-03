Google Plus

ATP - Miami Open 2017, i risultati del secondo turno di qualificazione - Getty images

Ultimi battiti di qualificazione, a Miami, per quel che concerne il circuito maschile. Quest'oggi, incontri di primo turno, nella giornata in archivio qualche sorpresa. Fuori la terza testa di serie, il russo Youzhny. L'esperto tennista di Mosca parte bene con Becker, ma cede poi alla distanza. Meno clamore desta la resa di Dutra Silva, più a suo agio su altre superfici. Resta, comunque, un successo importante per la wild card Christian Harrison.

Tiafoe vince la battaglia con Bourgue, saluta, invece, Stakhovsky. Anche qui tre set, ultima parola ad Albot. Escobedo batte Olivo, Kukushkin doma Gombos. 75 63 di Donaldson a Kozlov, un altro americano, Opelka, rinuncia al match con King. Bene Lajovic e Lasko, Smyczek dilaga nel secondo con Bemelmans.

2ND ROUND QUALIFYING

[GER] Benjamin Becker DEFEATS (3) [RUS] Mikhail Youzhny 16 63 62

(WC) [USA] Christian Harrison DEFEATS (4) [BRA] Rogerio Dutra Silva 75 62

(5) [USA] Frances Tiafoe DEFEATS [FRA] Mathias Bourgue 46 64 64

(6) [MDA] Radu Albot DEFEATS (16) [UKR] Sergiy Stakhovsky 46 62 64

(13) [USA] Ernesto Escobedo DEFEATS (7) [ARG] Renzo Olivo 75 63

(8) [KAZ] Mikhail Kukushkin DEFEATS (19) [SVK] Norbert Gombos 64 61

(9) [USA] Jared Donaldson DEFEATS (20) [USA] Stefan Kozlov 75 63

(15) [SRB] Dusan Lajovic DEFEATS (10) [ARG] Nicolas Kicker 64 63

(11) [SVK] Lukas Lacko DEFEATS (WC) [SRB] Miomir Kecmanovic 63 62

(14) [GBR] Aljaz Bedene DEFEATS [GER] Tobias Kamke 62 63

[BAR] Darian King DEFEATS [USA] Reilly Opelka (W/O)

[USA] Tim Smyczek DEFEATS [BEL] Ruben Bemelmans 75 61