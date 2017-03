ATP - Miami Open 2017, tocca a Fognini

Source: Harry How

Carta azzurra. Primo turno maschile al Miami Open, Fabio Fognini, sul centrale, sfida Ryan Harrison. Un solo precedente, favorevole a Fognini, a Indian Wells, nel 2014. Il tennista italiano approda a Miami dopo il terzo turno al BNP Paribas Open. L'affermazione di prestigio con Tsonga, poi la caduta con Cuevas, tutto e il contrario di tutto, semplicemente Fognini. La giornata ATP, sul campo principale, si apre con Mmoh - Mahut, mentre Pavlasek - Fritz è l'incontro di chiusura, con l'americano chiamato a confermare le recenti prestazioni. A Indian Wells, due buone vittorie con Paire e Cilic, poi l'uscita al terzo turno.

Klizan - Paire è il clou sul Grandstand. Quarti a Sofia e Rotterdam per lo slovacco in stagione, nel 1000 in archivio sconfitta con Cuevas. Paire, invece, deve ritrovarsi. Dopo la semifinale a Montpellier, quattro sconfitte al primo turno. Nel 2012, a Winston Salem, vittoria di Klizan, unico incontro tra i due in carriera. Dopo il match femminile tra Mattek Sands e Siniakova, derby argentino tra Monaco e Delbonis. Donaldson gioca con Edmund, Pella con Smyczek.

Sull'uno, Young - Brown, il veterano Haas affronta il potente Vesely. Anderson, invece, attende Lajovic. Sul due, Chardy duella con Bagnis, Troicki trova il brasiliano Thiago Monteiro. Infine, il qualificato Escobedo incrocia la racchetta con Evans sul sette - qui anche C.Harrison - Sela - mentre la sorpresa Nishioka "pesca" Thompson sull'otto (Bedene - Struff completa il programma di questo campo).

Il programma (Italia +5)

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Michael Mmoh VS Nicolas Mahut

1ST RD Fabio Fognini VS Ryan Harrison

1ST RD Adam Pavlasek VS Taylor Fritz

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Martin Klizan VS Benoit Paire

1ST RD Juan Monaco VS Federico Delbonis

1ST RD (Q) Jared Donaldson VS Kyle Edmund

1ST RD Guido Pella VS (Q) Tim Smyczek

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Donald Young VS Dustin Brown

1ST RD Jiri Vesely VS (PR) Tommy Haas

1ST RD Kevin Anderson VS (Q) Dusan Lajovic

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Jeremy Chardy VS Facundo Bagnis

1ST RD Viktor Troicki VS Thiago Monteiro

COURT 7 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Ernesto Escobedo VS Daniel Evans

1ST RD (Q) Christian Harrison VS Dudi Sela

COURT 8 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Yoshihito Nishioka VS Jordan Thompson

1ST RD (Q) Aljaz Bedene VS Jan-Lennard Struff