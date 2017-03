Atp Miami, i risultati della prima giornata

Jared Donaldson, vincitore in rimonta su Kyle Edmund. Fonte: Atp/Getty Images

Al via il secondo Master 1000 stagionale, in programma in Florida, sul cemento di Miami. A Crandon Park si sono disputati ieri (tra il tardo pomeriggio e la notte italiana) i match di primo turno della parte bassa del tabellone, quella presidiata da Kei Nishikori, Milos Raonic e Rafa Nadal. Dopo la bella vittoria dell'azzurro Fabio Fognini sull'americano Ryan Harrison, da segnalare i successi di due giocatori statunitensi: quelli dei qualificati Jared Donaldson ed Ernesto Escobedo, che hanno superato due britannici, rispettivamente Kyle Edmund e Daniel Evans. Bene anche il giovane Taylor Fritz, avanti in due set contro Adam Pavlasek, e il serbo Viktor Troicki, impostosi in rimonta sul brasiliano Thiago Monteiro, ora atteso alla sfida di secondo turno con Raonic. Oggi si disputeranno gli incontri della parte alta del seeding, mentre intanto Nadal e Nishikori conoscono già i loro prossimi avversari: per il giapponese c'è l'ostacolo Kevin Anderson, mentre per il maiorchino impegno abbordabile contro l'israeliano Dudi Sela. Tutti i risultati della prima giornata di tennis a Key Biscayne:

C. Harrison (Q) - Sela 1-6 1-6

Pavlasek - Fritz 2-6 3-6

Mmoh (WC) - Mahut 3-6 2-6

Pella - Smyczek (Q) 3-6 6-4 7-6(3)

Nishioka - Thompson 1-6 6-4 6-3

Vesely - Haas 6-7(5) 6-3 7-5

Donaldson (Q) - Edmund 2-6 7-6(4) 6-2

Troicki - Monteiro 5-7 6-3 6-1

Chardy - Bagnis 6-2 6-2

Fognini - R. Harrison 6-4 7-5

Klizan - Paire 6-7(4) 3-6

Young - Brown 6-3 1-6 6-2

Monaco - Delbonis 5-7 6-7(4)

Bedene (Q) - Struff 5-7 0-4 ritiro

Escobedo (Q) - Evans 7-5 0-6 6-3

Anderson - Lajovic (Q) 6-2 7-5