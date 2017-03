ATP - Miami Open 2017, il programma maschile: Seppi sfida Albot - Source: Tom Dulat

Si completa, a livello maschile, il programma di primo turno. Dopo il successo di Fabio Fognini, ieri, l'Italia cala una seconda carta. Andreas Seppi gioca, sull'otto, con Radu Albot. Seppi torna sui campi dopo la pausa post Dubai - eliminazione al primo turno con Verdasco - e punta a sfruttare un accoppiamento alla portata. Albot proviene dalle qualificazioni - positiva vittoria con Stakhovsky - ma non può spaventare il tennista azzurro.

Tre le partite in programma sul campo principale. Granollers trova Coric. Sfida tra due tennisti che prediligono altra superficie, che non attraversano il miglior momento di forma. Eliminazione prematura a Indian Wells, partecipazione senza gloria al Challenger di Irving, ora puntano a ben figurare a Miami. Il qualificato Tiafoe affronta poi Kravchuk, mentre Bellucci attende Robert.

Sul Grandstand, sono soprattutto due le figure da seguire. Il discusso Tomic approda a Miami con una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive. Il rivale di giornata, Kukushkin, in finale a Irving (KO con Bedene), può quindi sfruttare la luna alterna dell'australiano. Da valutare, invece, la condizione di Dolgopolov. Ritiro a Indian Wells durante il match con Kohlschreiber, ora l'ucraino duella con Jaziri (ottimo cammino al BNP Paris Open, prima della fermata con Sock).

Il programma completo (Italia +5 ore)

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Marcel Granollers VS Borna Coric

1ST RD (Q) Frances Tiafoe VS Konstantin Kravchuk

1ST RD (WC) Thomaz Bellucci VS Stephane Robert

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS (PR) Tommy Robredo

1ST RD Karen Khachanov VS Diego Schwartzman

1ST RD Bernard Tomic VS (Q) Mikhail Kukushkin

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS Malek Jaziri

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Adrian Mannarino VS (Q) Benjamin Becker

1ST RD Gastao Elias VS Horacio Zeballos

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Damir Dzumhur VS Hyeon Chung

1ST RD (WC) Andrey Rublev VS Florian Mayer

COURT 7 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Casper Ruud VS Yen-Hsun Lu

1ST RD (Q) Darian King VS (Q) Lukas Lacko

COURT 8 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Radu Albot VS Andreas Seppi

1ST RD Denis Istomin VS Andrey Kuznetsov

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Robin Haase VS (WC) Mikael Ymer