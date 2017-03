Atp Miami, i risultati della seconda giornata

Borna Coric. Fonte: AtpWorldTour.com

Con l'eccezione degli incontri tra Alexandr Dolgopolov e Malek Jaziri e tra Stephane Robert e Thomas Bellucci, non disputati per pioggia in sessione serale, il tabellone dell'Atp di Miami si è allineato al secondo turno. Si sono infatti disputati nella giornata di giovedì (tardo pomeriggio/serata italiana) i match d'esordio della parte alta del seeding, quella presidiata da Wawrinka e Federer. Ebbene, Stanimal affronterà al debutto l'argentino Horacio Zeballos, mentre il trionfatore di Melbourne e Indian Wells se la vedrà con il giovane americano Francis Tiafoe, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato in tre set il russo Kravchuk. L'olandese Robin Haase si staglia invece sulla strada di Del Potro, il croato Borna Coric su quella di Dominic Thiem. Bella vittoria dell'azzurro Andreas Seppi: l'altoatesino ha sconfitto il macedone Radu Albot con un doppio 6-4, e al secondo turno incontrerà il lussemburghese Gilles Muller, testa di serie numero ventiquattro. Paolo Lorenzi, numero trentadue del seeding, troverà invece alla prima il francese Adrian Mannarino. I risultati della seconda giornata di tennis a Key Biscayne:

Elias - Zeballos 7-6(2) 2-6 5-7

Dolgopolov - Jaziri rinviata per pioggia

Bellucci (WC) - Robert rinviata per pioggia

Ruud (WC) - Lu 2-6 1-6

Dzumhur - Hyeon Chung 3-6 6-1 7-6(1)

Istomin - Kuznetsov 4-6 6-7(0)

Kachanov - Schwartzman 4-6 6-3 6-7(4)

King (Q) - Lacko (Q) 7-6(2) 6-4

Tiafoe (Q) - Kravchuk 7-5 5-7 6-1

Haase - Ymer (WC) 7-5 7-6(3)

Basilashvili - Robredo 6-3 4-6 2-6

Youzhny (LL) - Kukushkin (Q) 4-6 1-6

Rublev (WC) - F. Mayer 6-1 6-1

Albot (Q) - Seppi 4-6 4-6

Mannarino - Becker (Q) 7-6(6) 6-3

Granollers - Coric 6-7(6) 6-4 3-6

Oggi debutto per le teste di serie della parte bassa del seeding: sul centrale ecco Kei Nishikori contro Kevin Anderson, Rafa Nadal contro Dudi Sela, Grigor Dimitrov contro Guido Pella. Interessanti anche i match di Milos Raonic contro Viktor Troicki e di Lucas Pouille contro Donald Young.