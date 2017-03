ATP - Miami 2017: Nadal gioca con Sela, spazio anche a Fognini e Dimitrov

Source: Clive Brunskill

Nishikori, Nadal, Dimitrov. Questo, in sequenza, il succulento programma sul centrale. Il nipponico, primo a scendere in campo, gioca con Kevin Anderson. Il sudafricano non è quello di qualche anno fa, ma su una superficie veloce, con il suo potente servizio, può sempre creare qualche problema. L'ultimo precedente tra i due risale al 2015, a Shanghai, doppio tie-break favorevole ad Anderson. Nishikori parte ovviamente favorito. Nadal, invece, può sfruttare un avvio soft. Dopo la batosta con Federer a Indian Wells, Rafa insegue pronto riscatto. Sela, l'avversario odierno, è in serie negativa. Qui, primo successo dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Infine Dimitrov. Dopo il titolo a Sofia, leggero calo, passo falso con Sock nel precedente 1000. Il bulgaro calca il rettangolo con il terraiolo Pella.

Cinque le partite in agenda sul Grandstand. Un occhio di riguardo per Milos Raonic, al rientro nel circuito dopo il forfait prima della finale di Delray Beach. Il canadese, in assenza di Djokovic e Murray, può recitare un ruolo importante, fisico permettendo. Troicki è tennista in grado di "stuzzicare" Raonic, incontro da seguire, 3-1 i precedenti per il canadese. Sock, semifinalista ad Indian Wells, incrocia Nishioka, una delle sorprese di questa stagione della racchetta.

Sull'uno, Cilic sfida Chardy, mentre Dolgopolov duella con Jaziri. Un gioco ieri, poi l'interruzione per pioggia. Sul sette, Fabio Fognini. Debutto alterno con Harrison, vittoria in chiaroscuro. Sulla strada del tennista italiano, J.Sousa. Fognini guida 3-1 la rivalità, sua l'ultima battaglia ad Auckland, nel 2016. Match importante.

Il programma completo

STADIUM STARTS AT 11:00 AM (Italia +5)

2ND RD Kevin Anderson VS (2) Kei Nishikori

2ND RD (5) Rafael Nadal VS Dudi Sela

2ND RD Guido Pella VS (9) Grigor Dimitrov

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Viktor Troicki VS (3) Milos Raonic

1ST RD (WC) Thomaz Bellucci VS Stephane Robert

2ND RD (23) Steve Johnson VS Nicolas Mahut

2ND RD (13) Jack Sock VS Yoshihito Nishioka

2ND RD (25) Fernando Verdasco VS (Q) Ernesto Escobedo

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (7) Marin Cilic VS Jeremy Chardy

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS Malek Jaziri 01

2ND RD (15) Pablo Carreno Busta VS Federico Delbonis

2ND RD Donald Young VS (11) Lucas Pouille

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Taylor Fritz VS (26) Philipp Kohlschreiber

2ND RD (28) Mischa Zverev VS (Q) Jared Donaldson

COURT 7 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Fabio Fognini VS (30) Joao Sousa

2ND RD (21) Pablo Cuevas VS Benoit Paire

COURT 8 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Jiri Vesely VS (19) Albert Ramos-Vinolas

2ND RD Jan-Lennard Struff VS (20) Gilles Simon