Atp Miami, bene Nishikori e Nadal. Ok Raonic, fuori Cilic e Dimitrov

Kei Nishikori in azione contro Kevin Anderson. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Kei Nishikori, Milos Raonic e Rafa Nadal resistono all'ecatombe di teste di serie del secondo turno della parte bassa del tabellone del Master 1000 di Miami. Sul cemento di Key Biscayne, vincono infatti in due set il nipponico, contro il sudafricano Kevin Anderson, il canadese, contro il serbo Vicktor Troicki, e il maiorchino, contro l'israeliano Dudi Sela. Cadono invece il croato Marin Cilic, sconfitto in tre set da francese Jeremy Chardy, il belga Grigor Dimitrov, clamorosamente k.o. con l'argentino Guido Pella, e il francese Lucas Pouille, che perde ancora - come accaduto già a Indian Wells - contro l'americano Donald Young.

Rafa Nadal in azione a Key Biscayne. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Stessa sorte anche per altre teste di serie attese a un torneo importante: già out l'asturiano Pablo Carreno Busta, semifinalista a Indian Wells, battuto dall'argentino Federico Delbonis, e l'uruguaiano Pablo Cuevas, travolto dal francese Benoit Paire. Eliminati pure Steve Johnson, Gilles Simon e Albert Ramos-Vinolas, in una giornata in cui buona parte dei pronostici non sono stati rispettati. Esulta anche il giovane statunitense Jared Donaldson, che fa fuori Mischa Zverev, mentre si salvano Jack Sock (ritiro del giapponese Nishioka), Fernando Verdasco e Philipp Kohlschreiber, costretto agli straordinari dal giovane Taylor Fritz. Per l'Italia, avanti Fabio Fognini, che batte il portoghese Joao Sousa e si qualifica per il terzo turno, dove incontrerà Chardy. Per Nishikori prossimo incontro con Verdasco, mentre Nadal e Raonic se la vedranno rispettivamente con Kohlschreiber e Donaldson. I risultati di giornata a Key Biscayne:

Dolgopolov - Jaziri 6-7(4) ritiro

Bellucci (WC) - Robert 7-6(5) 6-2

Nadal (5) - Sela 6-3 6-4

Fritz - Kohlschreiber (26) 5-7 6-3 6-7(4)

Johnson (23) - Mahut 4-6 7-5 4-6

Pella - Dimitrov (9) 6-3 7-6(4)

Sock (13) - Nishioka 2-4 ritiro

Vesely - Ramos-Vinolas (19) 7-6(5) 4-6 6-3

M. Zverev (28) - Donaldson (Q) 4-6 4-6

Troicki - Raonic (3) 3-6 5-7

Cilic (7) - Chardy 4-6 6-2 3-6

Fognini - Sousa (30) 7-6(8) 2-6 6-3

Cuevas (21) - Paire 5-7 0-6

Young - Pouille (11) 6-2 6-4

Carreno Busta (15) - Delbonis 6-1 5-7 2-6

Struff - Simon (20) 6-1 6-1

Verdasco (25) - Escobedo (Q) 7-6(9) 7-5

Anderson - Nishikori (2) 4-6 3-6