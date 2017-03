ATP - Miami Open 2017, il programma maschile: Federer e Wawrinka al debutto, in campo anche Lorenzi e Seppi

Source: Kevork Djansezian

Si riparte da Federer e Wawrinka. Dopo la finale a Indian Wells, con il sorriso di Roger e il siparietto di Stan, debutto nelle prossime ore a Miami. Secondo turno, primo impegno per i due. Wawrinka apre il programma del Centrale con Zeballos. In archivio due incontri su terra, lontani nel tempo e favorevoli a Stan, ovviamente in vantaggio anche per il confronto odierno. Federer affronta invece un giovane prospetto del tennis americano, Frances Tiafoe. Labirinto di qualificazione e primo turno con Kravchuk, ora il "sogno" Federer. Dipende da Roger. Completa il pacchetto Del Potro. Il colosso di Tandil - fuori con Djokovic a Indian Wells - attende Haase.

Sul Grandstand, addirittura quattro i match in agenda a livello ATP. Querrey e Isner sostengono la candidatura di casa. Il primo sfida Robredo, il secondo la wild card Bellucci. La superficie rapida gioca un ruolo importante, Querrey e Isner hanno buone possibilità di centrare il successo. Coric - primo turno con Granollers - punta Thiem, più pronto del croato su questo terreno, mentre Kyrgios, dopo il forfait prima del match con Federer al BNP Paribas Open, si batte con Dzumhur.

Sull'uno, Ferrer - vs Schwartzman - Berdych - vs A.Rublev - ma soprattutto il talentino Zverev. Il tedesco trova Lu. Due italiani sul sette. Dopo la bella vittoria di Fognini, tocca a Seppi e Lorenzi. Fermate alla portata, ricche di insidie, ma non proibitive. Parte Seppi, opposto a Gilles Muller, poi Lorenzi, con Mannarino.

Il programma

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (1) Stan Wawrinka VS Horacio Zeballos

2ND RD (4) Roger Federer VS (Q) Frances Tiafoe

2ND RD Robin Haase VS (29) Juan Martin del Potro

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (22) Sam Querrey VS (PR) Tommy Robredo

2ND RD (18) John Isner VS (WC) Thomaz Bellucci

2ND RD Borna Coric VS (6) Dominic Thiem

2ND RD (12) Nick Kyrgios VS Damir Dzumhur

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (27) David Ferrer VS Diego Schwartzman

2ND RD (10) Tomas Berdych VS (WC) Andrey Rublev

2ND RD Yen-Hsun Lu VS (16) Alexander Zverev

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Darian King VS (8) David Goffin

2ND RD Malek Jaziri VS (31) Feliciano Lopez

2ND RD (Q) Mikhail Kukushkin VS (14) Roberto Bautista Agut

COURT 7 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Andreas Seppi VS (24) Gilles Muller

2ND RD (32) Paolo Lorenzi VS Adrian Mannarino

2ND RD Andrey Kuznetsov VS (17) Ivo Karlovic