ATP Miami, buona la prima per Wawrinka e Federer. Ok anche Kyrgios e Del Potro, fuori Thiem

Roger Federer in azione a Miami. Fonte. MiamiOpen/Twitter

Non sbagliano all'esordio a Miami i due svizzeri Stan Wawrinka e Roger Federer. I finalisti del torneo di Indian Wells, rispettivamente teste di serie uno e quattro del Master 1000 di Key Biscayne, vincono infatti all'esordio senza perdere un set. Tutto facile per Stanimal contro l'argentino Zeballos, punteggio che racconta invece di un primo set più duro per Federer contro il giovane americano Frances Tiafoe, battuto per 7-6 6-3. Al prossimo turno il fuoriclasse di Basilea incontrerà Juan Martìn Del Potro, che in sessione serale si è sbarazzato dell'olandese Robin Haase. Avanti senza troppe difficoltà anche il numero otto del seeding della Florida, il belga David Goffin, vincitore su Darian King, e il ceco Tomas Berdych, in scioltezza su un altro giovane, il russo Andrey Rublev.

Juan Martìn Del Potro in sessione serale. Fonte: MIamiOpen/Twitter

Unica a cadere tra le principale teste di serie è quella rappresentata da Dominic Thiem. L'austriaco, numero sei, si fa infatti sorprendere in due set dal redivivo croato Borna Coric, che ora affronterà il francese Adrian Mannarino, che ha eliminato l'azzurro Paolo Lorenzi al termine di una lunga maratona. Vittorie in due set per l'australiano Nick Kyrgios, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il tedesco Alexander Zverev e l'altro croato Ivo Karlovic. Sorridono anche i giocatori di casa: bene John Isner contro il brasiliano Belluccci e Sam Querrey contro Tommy Robredo. Male invece gli spagnoli: oltre a Robredo, sono già fuori anche David Ferrer, travolto dall'argentino Diego Schwartzman, e un Feliciano Lopez sempre più in crisi, sconfitto dal tunisino Malek Jaziri. Si ferma infine al secondo turno l'avventura a Crandon Park di Andreas Seppi, piegato in due tie-break dal lussemburghese Gilles Muller. I risultati degli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone di Miami:

Wawrinka (1) - Zeballos 6-3 6-4

Jaziri - F. Lopez (31) 6-3 4-6 6-3

Isner (18) - Bellucci (WC) 7-5 7-6(5)

Lu - A. Zverev (16) 0-6 3-6

Kyrgios (12) - Dzumhur 6-4 6-3

Kuznetsov - Karlovic (17) 6-7(4) 1-6

Ferrer (27) - Schwartzman 2-6 3-6

King (Q) - Goffin (8) 5-7 1-6

Federer (4) - Tiafoe (Q) 7-6(2) 6-3

Haase - Del Potro (29) 2-6 4-6

Querrey (22) - Robredo 6-2 6-3

Kukushkin (Q) - Bautista Agut (14) 3-6 6-7(3)

Berdych (10) - Rublev (WC) 6-3 6-2

Seppi - Muller (24) 6-7(3) 6-7(1)

Lorenzi (32) - Mannarino 4-6 6-3 2-6

Coric - Thiem (6) 6-1 7-5