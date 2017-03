Atp Miami, Nadal e Nishikori agli ottavi. Forfait di Raonic

Rafa Nadal in azione a Miami. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Continuano le defezioni dei big nella parte bassa del tabellone di Miami. Dopo le premature eliminazioni dei vari Cilic, Dimitrov, Pouille e Carreno Busta, è Milos Raonic ad abbandonare il secondo Master 1000 della stagione, che si disputa sul cemento di Key Biscayne. Il canadese dà forfait nel terzo turno, lasciando così la qualificazione agli ottavi al giovane americano Jared Donaldson, ora atteso al derby con Jack Sock, testa di serie numero tredici. Il fresco semifinalista di Indian Wells ha infatti sconfitto in sessione serale il ceco Jiri Vesely, k.o. in due set. Ha sofferto più del previsto il numero due del seeding Kei Nishikori: il nipponico, opposto a Fernando Verdasco, ha ottenuto la vittoria solo al terzo set, dopo che i primi due parziali si erano chiusi al tie-break.

Kei Nishikori. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Per Nishikori il prossimo ostacolo si chiama Federico Delbonis, argentino che si è sbarazzato del tedesco Jan-Lennard Struff. Avanza anche Donald Young, altro americano che sta ottenendo ottimi risultati in questo doppio appuntamento sul cemento di casa. Dopo aver eliminato Pouille al secondo turno, Young si è infatti ripetuto ieri, battendo un altro francese, il talentuoso ma discontinuo Benoit Paire, e garantendosi così un ottavo di finale contro l'azzurro Fabio Fognini. Avvio choc invece per Rafa Nadal contro il tedesco Philipp Kohlschreiber: un 6-0 in apertura ha svegliato il maiorchino, che nei successivi due set ha però piegato il rivale senza troppi patemi, candidandosi come il principale favorito per l'accesso in finale dalla parte bassa del tabellone. Per il mancino di Manacòr il prossimo turno sembra infatti ancora abbordabile, contro il transalpino Nicolas Mahut, che ha regolato in due set l'argentino Guido Pella. I risultati degli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone di Miami:

Nadal (5) - Kohlschreiber (26) 0-6 6-2 6-3

Mahut - Pella 6-4 6-3

Sock (13) - Vesely 6-3 7-6(0)

Donaldson (Q) - Raonic (3) walkover

Chardy - Fognini 6-3 4-6 4-6

Paire - Young 6-7(2) 4-6

Delbonis - Struff 7-6(5) 6-1

Verdasco (25) - Nishikori (2) 6-7(2) 7-6(5) 1-6