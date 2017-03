ATP - Miami Open 2017, il programma maschile: Federer - Del Potro sul Centrale

Source: Al Bello

Si completa, a livello maschile, il terzo turno. A Miami, in campo la parte alta del tabellone. Roger Federer attende Juan Martin Del Potro, l'incontro più atteso di giornata è ovviamente sul Centrale. Primo match ATP in programma, sfida n.21 tra i due. Il parziale recita 15-5 in favore di Federer, ma l'ultimo incrocio risale alle Finals del 2013. Sofferta affermazione al terzo per lo svizzero. Poi, per entrambi, momenti difficili, una lenta e graduale risalita. Federer si presenta oggi dopo il successo a Melbourne, nobilitato dalla conferma a Indian Wells, Del Potro, invece, come un giocatore pienamente recuperato ad alto livello. Dopo le battute d'arresto con Djokovic, ad Acapulco e Indian Wells, Delpo vuole il colpo grosso.

Il secondo match maschile vede protagonisti Isner e A.Zverev. Il tedesco parte favorito, anche in virtù del momento non semplice del colosso americano, mai oltre il secondo turno in stagione. Lo scorso anno, a Shanghai, 64 62 per il talentino teutonico, stoppato, al BNP Paribas Open, da Kyrgios. Infine, Stan Wawrinka. Prima testa di serie, finalista a Indian Wells, attende Jaziri, favorito dal ritiro di Dolgopolov e bravo a superare F.Lopez. Il tunisino è in un buon momento - quarto turno nel precedente 1000 a stelle e strisce - ma non ha il tennis per impensierire Wawrinka.

Quattro le partite in agenda sul Grandstand. Berdych deve cancellare la clamorosa debacle con Nishioka, ma Gilles Muller - titolo a Sydney in stagione - ha un gioco d'attacco che può creare qualche crepa nelle "sicurezze" del ceco. Il potente Querrey affronta il regolarista Bautista, mentre Kyrgios - dopo il ritiro a Indian Wells - chiede spazio al tavolo dei grandi. Scontro frontale con Karlovic, servizio e braccio armato, l'australiano ha superiore talento. Goffin trova, invece, l'argentino Schwartzman, sulla carta non c'è confronto. Chiude la rassegna il match sull'uno tra Mannarino e Coric.

Il programma

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (4) Roger Federer VS (29) Juan Martin del Potro

3RD RD (18) John Isner VS (16) Alexander Zverev

3RD RD (1) Stan Wawrinka VS Malek Jaziri

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (10) Tomas Berdych VS (24) Gilles Muller

3RD RD (22) Sam Querrey VS (14) Roberto Bautista Agut

3RD RD (12) Nick Kyrgios VS (17) Ivo Karlovic

3RD RD Diego Schwartzman VS (8) David Goffin

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Adrian Mannarino VS Borna Coric