Atp Miami, vincono Wawrinka e Goffin. Kyrgios e Zverev avanti a colpi di tie-break

Stan Wawrinka in azione a Miami. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Nella giornata caratterizzata dal successo di Roger Federer su Juan Martin Del Potro, erano diversi gli incontri da seguire nella parte alta del tabellone di Miami, ora allineato agli ottavi di finale. Sul cemento di Key Biscayne, secondo Master 1000 stagionale, non ha avuto problemi Stan Wawrinka, testa di serie numero uno del seeding della Florida, impegnato in sessione serale contro il tunisino Malek Jaziri. Stanimal, vincitore in due set, affronterà ora in ottavi il tedesco Alexander Zverev, venuto a capo della battaglia di tie-break contro l'americano John Isner: successo in rimonta per il giovane Sascha, che ritroverà Wawrinka dopo averlo battuto lo scorso anno in finale a San Pietroburgo.

Alexander Zverev. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Match dall'andamento simile anche quello che ha visto prevalere l'australiano Nick Kyrgios sul bombardiere croato Ivo Karlovic: anche in questo caso partita decisa al tie-break del terzo set, con Kyrgios che si appresta ad incrociare il belga David Goffin, vittorioso in rimonta e in volata sull'argentino Diego Schwartzman. A Federer toccherà invece in sorte lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che si è sbarazzato in rimonta dello statunitense Sam Querrey. Da segnalare infine la vittoria del ceco Tomas Berdych sul lussemburghese Gilles Muller, e quella del francese Adrian Mannarino sul croato Borna Coric, incapace di ripetersi dopo il bel successo contro Dominic Thiem. Oggi in programma tutti gli incontri di ottavi di finale. I risultati dei match di terzo turno della parte alta del tabellone di Key Biscayne:

Wawrinka (1) - Jaziri 6-3 6-4

Isner (18) - A. Zverev (16) 7-6(5) 6-7(7) 6-7(5)

Kyrgios (12) - Karlovic (17) 6-4 6-7(4) 7-6(2)

Schwartzman - Goffin (8) 6-4 3-6 5-7

Federer (4) - Del Potro (29) 6-3 6-4

Querrey (22) - Bautista Agut (14) 6-3 2-6 3-6

Berdych (10) - Muller (24) 6-3 6-4

Mannarino - Coric 6-4 2-6 7-6(3)