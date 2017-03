Atp Miami, Zverev fa fuori Wawrinka. Ai quarti Federer e Nadal

Alexander Zverev, impegnato ieri a Miami contro Wawrinka. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Il match più atteso degli ottavi di finale del tabellone del Master 1000 di Miami era senza alcun dubbio quello tra Stan Wawrinka e Alexander Zverev. Sfida che non ha tradito gli appassionati, con una gran vittoria ottenuta in rimonta dal giovane tedesco. Perso il primo set con lo score di 4-6, Sascha ha infatti demolito la testa di serie numero uno del Master 1000 della Florida, con un eloquente 6-2 6-1. Ora Zverev cercherà la rivincita contro Nick Kyrgios, capace di batterlo una decina di giorni fa a Indian Wells. L'australiano ha infatti superato il belga David Goffin, che non ha potuto granchè contro la potenza dei colpi del suo più giovane rivale. Non sbaglia invece Roger Federer, che ha bisogno di due tie-break per sbarazzarsi del regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, ma approda comunque ai quarti mantenendo viva la sua striscia di vittorie consecutive.

Roger Federer in azione contro Bautista Agut. Fonte: MiamiOpen/Twitter

Sulla strada del fuoriclasse di Basilea c'è ora in quarti di finale la sagoma del ceco Tomas Berdych, liberatosi senza troppi affanni del francese Adrian Mannarino. Fatica più del previsto Rafa Nadal contro un altro transalpino, il doppista Nicolas Mahut. Senza convincere, il maiorchino supera un altro turno, in attesa di affrontare il sempre più sorprendente americano Jack Sock, che ha lasciato le briciole al giovane connazionale Jared Donaldson, proveniente dalle qualificazioni, in un derby a stelle e strisce che non ha avuto storia. Continua invece il buon torneo di Fabio Fognini: battuto Donald Young, il tennista ligure è pronto a incrociare la testa di serie numero due del seeding della Florida, il giapponese Kei Nishikori che, nonostante i soliti acciacchi fisici, è riuscito a spuntarla al terzo set (in cui era indietro di un break) contro l'argentino Federico Delbonis. I risultati degli ottavi di finale del torneo di Key Biscayne:

Wawrinka (1) - A. Zverev (16) 6-4 2-6 1-6

Kyrgios (12) - Goffin (8) 7-6(5) 6-3

Federer (4) - Bautista Agut (14) 7-6(5) 7-6(4)

Berdych (10) - Mannarino 6-3 7-5

Nadal (5) - Mahut 6-4 7-6(4)

Sock (13) - Donaldson (Q) 6-2 6-1

Fognini - Young 6-0 6-4

Delbonis - Nishikori (2) 3-6 6-4 3-6