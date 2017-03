ATP - Miami Open 2017, il programma maschile: Fognini affronta Nishikori

Source: Al Bello

Occasione azzurra. Fabio Fognini affronta Kei Nishikori, l'incontro è in programma sul campo Centrale, al termine del singolare femminile tra Halep e Konta. Il match si presenta ai limiti del praticabile, Nishikori è la seconda testa di serie - viste anche le assenze di Djokovic e Murray - e ha rinomata continuità ad alto livello. Fognini può giocare però a braccio sciolto ed acuire alcune mancanza del nipponico. Il percorso di Nishikori non è esente da pecche, due vittorie al terzo, con Verdasco e Delbonis, qualche interrogativo. Fognini appare invece in crescita, con Young, nella giornata di ieri, la sua miglior performance. Due i precedenti, entrambi favorevoli a Kei. Nel 2011, a Melbourne, W in 4 Nishikori, replica a Madrid, 11 mesi fa, 75 al terzo.

Source: Julian Finney

Nella notte italiana, secondo appuntamento al maschile. Rafael Nadal attende Jack Sock. Il tennista americano cavalca un ottimo momento. Stagione di alto profilo, titolo a Delray Beach e semifinale ad Indian Wells. La resa, al BNP Paribas Open, al cospetto di un Federer intoccabile. Su una superficie rapida, Sock resta giocatore insidioso, ma il favorito è ovviamente Nadal. Dopo la tribolata interpretazione del match con Kohlschreiber, ottavo privo di passaggi a vuoto con il veterano Mahut. Nadal punta a compiere l'ultimo passo prima della stagione in rosso, vuole un titolo di peso per nobilitare il suo ritorno. Anche qui, due precedenti, doppio sigillo spagnolo. Nel 2015, affermazioni di Nadal al Roland Garros e a Beijing.

Il programma (Italia +5)

STADIUM STARTS AT 10:45 AM

NOT BEFORE 3:00 PM

QF Fabio Fognini VS (2) Kei Nishikori

NOT BEFORE 9:00 PM

QF (5) Rafael Nadal VS (13) Jack Sock