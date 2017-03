ATP - Miami Open 2017, il programma maschile: Federer - Berdych, Kyrgios ritrova A.Zverev

Source: Cliff Hawkins

Si completa quest'oggi, a livello maschile, il programma dei quarti. Sul Centrale, al termine del confronto tra Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova, tocca a Roger Federer. Lo svizzero, favorito dall'assenza di Djokovic e Murray, è il logico favorito del torneo - specie dopo l'affermazione a Indian Wells - ma non mancano le insidie nel percorso che conduce all'ambito trofeo. Difficile possa impensierire Federer l'avversario odierno, Tomas Berdych. Roger conosce alla perfezione il ceco - 24esimo match tra i due oggi - e disinnesca senza particolare difficoltà le soluzioni di potenza del n.14 ATP. Lo svizzero è in striscia aperta, con Berdych, da 6 partite, l'ultima vittoria in stagione, a Melbourne. Successo in tre set, senza alcun problema. Con Bautista, al quarto turno, un Federer "modesto", il giorno di riposo può essere fondamentale per Roger. Per Berdych, invece, primo test vero e proprio, dopo un cammino tutto sommato agevole.

Molto interessante anche la seconda sfida al maschile, in agenda nella notte italiana. Si affrontano i due talenti più luminosi del panorama mondiale. Kyrgios e A.Zverev sono in costante ascesa, designati da addetti ai lavori e non come futuri dominatori del circus. Kyrgios - due anni in più - appare più pronto per prendere le redini, ma i lampi di classe del tedesco sono accecanti. Il pronostico è così aperto, anche se il precedente recente, a Indian Wells, sposta la bilancia verso l'australiano. 63 64 Kyrgios al BNP Paribas Open. Diverse conferme, per i due, a Miami. Successo pesante per Zverev con Wawrinka, W di qualità con Goffin per Kyrgios.

