Federer - Nadal in diretta, LIVE finale Miami Open (19:00)

Si gioca allo Stadium, campo principale del Miami Open

Rafa Nadal - dopo il bye al 1T - ha esordito contro Sela. Compito facile per il maiorchino, vincente 6-3 6-4. Al 3T ostacolo Kohlschreiber; il tedesco ha incredibilmente vinto il primo set con il punteggio di 6-0 prima di subire il ritorno perentorio dell'iberico nel secondo e terzo set. Ottavi contro Mahut, il quale ha imbastito un match non facile. Rafa è stato però bravo ad inibire i colpi ed a triofare 6-4 7-6. Ai quarti l'ostacolo più difficile, un Sock sempre più convincente ed in forma smagliante. Tutto ciò è svanito in un 6-2 6-3 che non ha lasciato spazio ai commenti. Semifinale contro il nostro Fognini. Il ligure ha regalato un set ed ha ceduto nel secondo dopo una buona resistenza

Nadal in conferenza stampa: "Ho giocato un primo set ottimo, perfetto, lui ha sbagliato molto. Nel secondo ho avuto molteplici chance ma non l'ho sfruttate ed ho avuto qualche difficoltà nel fronteggiare Fabio. Resta il fatto che sono contento per come ho servito, non ho concesso nemmeno una palla break. Ho perso sempre qui (4 sconfitte in altrettante finali, n.d.r) ma ho la stessa pressione di quando gioco ad Indian Wells o Monte Carlo, semplicemente sarebbe bello aggiungere al mio palmares un torneo che non ho mai vinto. Sono in un'ottima posizione nella race, anche se adesso arriva il rosso e lì dovrò difendere tanti punti. Roger sta giocando molto bene, e quando un top player come lui gioca così è una grande sfida per tutti

Roger Federer - dopo il bye al primo turno - ha incrociato la sua racchetta con il giovane Tiafoe. La sfrontatezza e la freschezza del francese lo hanno costretto al tie-break nel primo set, nel secondo ha chiuso 6-3. Il 3T lo ha messo di fronte al temibile Del Potro, mina vagante non essendo testa di serie. Tutto facile per Fed, 6-3 6-4 ed ottavi. Qui ha trovato l'arguto Bautista-Agut; ci sono voluti due tie-break per passare il turno. Quarti contro un Berdych ritrovato e pericoloso. Il ceco ha avuto anche due palle match nel tie-break del terzo, non sfruttate. Semifinale al cospetto del talentino Kygrios. Sono stati necessari tre tie-break per incoronare l'elvetico

Le parole di Federer

Sono 36 i precedenti tra i due campionissimi. Nadal conta 23 vittorie, Federer 13 di cui 3 consecutive. La penultima sfida - come ricordiamo bene - ha regalato al Re il trofeo dell'Australian Open, consentendogli di alzare il suo 18* Slam a distanza di 5 anni dall'ultimo. Il primo confronto in assoluto risale proprio al torneo di Miami (2004); Nadal sconfisse Federer con un periodico 6-3. L'ultima sfida invece è andata in scena ad Indian Wells: 6-2/6-3 svizzero

