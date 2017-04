Coppa Davis 2017 - L'Italia è ancora viva! Bolelli e Seppi ci regalano la domenica

Andreas Seppi e Simone Bolelli tengono in vita l'Italia nel classico sabato di Davis dedicato al doppio. Battono Joris De Loore e Ruben Bemelmans dopo una lotta lunga 5 set e 4h di gioco!

Partono bene gli azzurri. Bolelli è una garanzia al servizio, con De Loore che non riesce a decifrare la sua prima complicata da destra. A 15 vola via il primo step del set. Nel game successivo, De Loore è molto positivo al servizio poggiando su soluzioni esterne e slice. Bemelmans - dal canto suo - è poco reattivo e trova insidie nel gioco di volo nei pressi della rete, risultando goffo e lento nell'impatto. Ai vantaggi i ragazzi guadagnano una palla break, ma il servizio del 23enne belga ricuce lo strappo. Il protagonista di questo primo spezzone di match è sicuramente De Loore, il quale pesca due risposte clamorose - una lungolinea, l'altra incrociata che muore sulla riga - e conquista una palla break. La sua risposta al corpo di Bolelli è decisiva, allungo.

I successivi due game sono ad appannaggio del servizio, poi esce prepotente l'Italia. Bolelli e Seppi rispondono perfettamente e costringono i belgi a giocare colpi scomodi o difficili da tirar su. Sopra 0-40, la prima occasione è quella propizia: contro break. Le nuvole nere tornano immediatamente, con un gran game in ribattuta giocato dai belgi, bravi a fare razzia di punti sotto rete. Scivolano 0-40 ma il servizio aiuta Bolelli e l'Italia, i quali riescono a risalire la corrente e vincere il game ai vantaggi. La stessa situazione si ripresenta sul 4-4, quando gli azzurri peccano nella sorveglianza a rete e regalano il secondo break del set. Provano a rispondere nel game succesivo ma tre buoni servizi regalano il set point, la volèe di Bemelmans il set.

I primi game del secondo parziale scorrono via velocemente, con le due coppie che ricavano molti punti dal servizio o dal colpo successivo. Dopo 4 game, in risposta si registra un solo 15 portato a casa. Il punto di svolta arriva nel sesto game, con gli azzurri che approfittano di alcuni errori dei belgi e volano a tripla palla break. Il lob di Seppi termina out ma il passante alto di Bolelli costringe Bemelmans al forzato. Break. Rischiano di capitolare nel game successivo - da segnalare un lungolinea d'applusi di De Loore - ma un Bolelli versione èlite scocca un rovescio vincente e fa piazza pulita con il servizio annullando le due palle break e trasportando l'Italia sul 5-2. La battuta consegna il parziale all'Italia

Arrivano subito le palle break per il Belgio nel terzo parziale. Bemelmans e De Loore risultano ficcanti con i loro traccianti e costringono i ragazzi a salvare due palle break. Il servizio di Seppi funziona, i BP sfumano. Sul 2-2 arrivano le chance per Bolelli e Seppi. I due sono molto bravi sia a rete che negli scambi da fondo. Sono tre le palle break a disposizione, l'ultima è quella decisiva: gran risposta di Seppi, dritto di De Loore spedito lungo. Il set si stabilizza sul binario del servizio con dei piccoli stop. Il primo sul 5-3, quando la coppia padrona di casa risale dallo 0-30, e sul 5-4, quando i ragazzi non riescono a sfruttare le 6 palle set - da segnalare la mezza riga sullo smash di Bemelmans - ma chiudono alla 7°, dopo aver vinto un punto rocambolesco a rete. Set Italia

Seppi/Bolelli - Fonte: @waaretennisitalia

Solito spartito anche nel quarto set. Bene il servizio per entrambe le coppie, con gli Bolelli e Seppi che nel terzo game pescano tre risposte notevoli e costringono gli avversari ai vantaggi, senza fortuna. La stessa situazione si ripete sul 3-2, con i belgi che non concedono palle break nemmeno in quest'occasione. Sul 4-3, arriva il break. Un paio di errori - male a rete Bolelli, lunghissimo lo smash di Seppi - trasportano l'Italia sotto 0-40. Una risposta magnifica con il rovescio in allungo di Bemelmans carezza la riga e scappa via. Il servizio fa poi il suo dovere, si va al 5° e decisivo set.

Nel quinto ed ultimo parziale le due coppie non osano, restando vigili e non rischiando nei game di battuta. Il quinto game può rappresentare lo snodo decisivo. Sotto 0-30, Bemelmans sbaglia un'elementare volèe e non timbra la palla break. Poco male perchè le opportunità arrivano e sono tre. La prima annullata dal servizio, la seconda dallo schema servizio/ dritto e la terza viene letteralmente gettata via da De Loore, con un grave errore a rete. Ciò permette agli azzurri di chiudere ai vantaggi. Il game successivo, però, regala l'allungo a Bolelli e Seppi. I due rispondono splendidamente, garatendosi una perfetta copertura della rete e due palle break. Basta la prima. Ma proprio nel momento cruciale, il Belgio riaccuffa per i capelli il match e - di conseguenza - la qualificazione. Guadagnano due palle del contro break, convertono la seconda dopo l'errore con il dritto di Bolelli. Il set scivola - inevitabilmente - al tie-break

Il prolungamento regala il primo mini-break al duo azzurro, bravo a sfruttare un errore dei belgi. Vantaggio subito cancellato poichè il nastro non ci premia e regala un facile dritto a De Loore. Eppure - sul 7-6 - la lotta a rete ci premia, Bolelli vince il punto decisivo.

Seppi/Bolelli b. Bemelmans/De Loore 4-6 6-3 6-4 3-6 7-6(6)