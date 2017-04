ATP Marrakech, il programma di lunedì

La cerimonia del sorteggio - Foto: ATP

Dopo un week-end dedicato alla Davis, il circuito maschile della racchetta si divide tra Houston e Marrakech. Si gioca sulla terra, siamo all'alba della stagione in rosso. In Marocco, battiti d'azzurro. Gianluigi Quinzi torna a splendere, regola Donskoy e Lee e si regala un'inattesa ascesa nel tabellone principale. Ad attenderlo, al primo turno, il veterano Mathieu. Lorenzi - KO in Davis prima con Darcis e poi con Goffin - prova a cancellare il recente periodo con Garcia Lopez.

La prima testa di serie è Grigor Dimitrov. Il bulgaro, fuori a Miami con Pella, deve fornire cenni di continuità. Nella parte alta anche Kohlschreiber, mentre sotto troviamo un ricco complesso di specialisti della superficie, da Ramos a Delbonis.

Quattro le partite oggi in programma, nessuna giocatore di spicco in campo. Si apre con il confronto tra Taro Daniel - fatale al secondo turno di qualificazione al nostro Vanni - e il tedesco Struff, a seguire Klizan - Djere. L'eterno Robredo sfida il bombardiere Stakhovsky, mentre Albot trova Almagro.

Programma (si inizia alle 12 ora italiana)

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Taro Daniel VS Jan-Lennard Struff

1ST RD Martin Klizan VS (Q) Laslo Djere

1ST RD (PR) Tommy Robredo VS (Q) Sergiy Stakhovsky

1ST RD Radu Albot VS Nicolas Almagro

Risultati

2ND ROUND QUALIFYING

(1) [JPN] Taro Daniel DEFEATS (7) [ITA] Luca Vanni 76(4) 76(2)

(4) [UKR] Sergiy Stakhovsky DEFEATS [KAZ] Alexander Bublik 75 60

[ITA] Gianluigi Quinzi DEFEATS (8) [KOR] Duckhee Lee 62 63

[SRB] Laslo Djere DEFEATS [GBR] Alexander Ward 64 62