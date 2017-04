ATP Houston - Risultati e programma - Foto: Fernando Verdasco/Twitter

Come a Marrakech, anche a Houston si gioca sulla terra rossa. Il torneo americano gode della forte presenza di tennisti di casa, non a caso le prime quattro teste di serie sono a stelle e strisce. Non manca nessun attore principale, l'attesa è quindi frenetica. In questo 2017, stiamo assistendo, per quel che concerne il tennis statunitense, ad un cambio in quota. John Isner, qui seconda forza, è in difficoltà, come dimostrano i risultati, mentre Jack Sock è regolare ad alto livello. La punta dell'iceberg è il titolo a Delray Beach, ritiro prima della finale di Raonic, ma pesante è anche la semifinale a Indian Wells. A Miami, invece, stop ai quarti con Nadal. Sock è quindi il favorito ai nastri di partenza, attenzione però a Johnson e Querrey. Il rosso può inoltre rimescolare le carte e proporre altri protagonisti.

Nessun azzurro nel tabellone di Houston, ieri ultimi incontri di qualificazione, con le vittorie di Leonardo Mayer, Maximo Gonzalez, Tennys Sandgren - 63 62 non pronosticabile a Gabashvili - e Noah Rubin. Oggi, tre partite sul Centrale. Kicker affronta il citato Rubin, mentre Haas, 39 primavere, affronta la wild card Opelka, vent'anni in meno. Infine, Juan Monaco incrocia la racchetta con Brown. Un solo precedente a livello ATP, lo scorso anno a Gstaad, successo del tedesco 62 75.

Risultati

2ND ROUND QUALIFYING

(5) [ARG] Leonardo Mayer DEFEATS (4) [USA] Denis Kudla 36 64 64

(7) [ARG] Maximo Gonzalez DEFEATS [GER] Benjamin Becker 63 62

(8) [USA] Tennys Sandgren DEFEATS [RUS] Teymuraz Gabashvili 63 62

[USA] Noah Rubin DEFEATS (WC) [USA] Bradley Klahn 62 36 762

Programma

CENTER STARTS AT 3:00 PM

1ST RD Nicolas Kicker VS (Q) Noah Rubin

6:00 PM

1ST RD (WC) Reilly Opelka VS (PR) Tommy Haas

1ST RD Juan Monaco VS Dustin Brown