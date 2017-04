ATP Houston - Risultati e programma: oggi Anderson - Verdasco - Getty images/ATP

Tre incontri, nella giornata di ieri, sulla terra di Houston. Il match tra Kicker e Rubin dura 8 giochi, poi arriva il ritiro dell'americano, sotto 53. L'eterno Haas piega il giovane Opelka, 63 al terzo, mentre Dustin Brown consegue un'importante vittoria con Juan Monaco, giocatore da rosso. A spostare l'inerzia della partita, il combattuto prolungamento del primo parziale.

Quest'oggi prosegue la serie di incontri di primo turno. A livello di singolare, sono ben sette. Il più intrigante, forse, in apertura, in campo Kevin Anderson e Fernando Verdasco. Il bilancio tra i due è in perfetto equilibrio, 2-2. Lo scorso anno, sul verde di Nottingham, affermazione del sudafricano, ma sulla terra è Verdasco ad avere l'ultima parola. 2-0 per lo spagnolo, il passaggio più recente a Barcellona, nel 2012. Parte lui con i favori del pronostico.

A seguire, la wild card Fratangelo e Feliciano Lopez. Fratangelo approda a Houston dopo i quarti nel Challenger di Panama City, Feliciano è invece in un buco nero, quattro sconfitte al primo turno nelle scorse settimane. L'ultimo match sul Centrale è quello tra Escobedo e Sandgren.

Sul tre, Donaldson trova Maximo Gonzalez, bravo a raggiungere il main draw dopo il percorso di qualificazione, Chung "pesca" invece il veterano Estrella Burgos. Infine, sul sette, due partite. Zeballos incrocia la racchetta con Dutra Silva, Leonardo Mayer sfida Pavlasek.

Risultati

[GER] Dustin Brown DEFEATS [ARG] Juan Monaco 76(7) 63

(PR) [GER] Tommy Haas DEFEATS (WC) [USA] Reilly Opelka 76(5) 46 63

[ARG] Nicolas Kicker DEFEATS (Q) [USA] Noah Rubin 53 (RET)

Programma

CENTER STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 1:00 PM

1ST RD Kevin Anderson VS (5) Fernando Verdasco

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (WC) Bjorn Fratangelo VS (6) Feliciano Lopez

1ST RD (WC) Ernesto Escobedo VS (Q) Tennys Sandgren

COURT 3 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Jared Donaldson VS (Q) Maximo Gonzalez

1ST RD Hyeon Chung VS Victor Estrella Burgos

COURT 7 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Horacio Zeballos VS Rogerio Dutra Silva

1ST RD (Q) Leonardo Mayer VS Adam Pavlasek