ATP Marrakech, tocca a Quinzi

Ieri una bella vittoria per Robredo - Foto: ATP

Alterne fortune per il tennis spagnolo a Marrakech. Nicolas Almagro cede a Radu Albot - 76 63 - Tommy Robredo offre invece rintocchi di qualità e dispone dell'ucraino Stakhovsky, 64 64. Sorprende il serbo Djere. Approda al main draw e doma il quotato Klizan. Struff, infine, conduce corsa di rimonta con Taro Daniel e si impone 63 61, dopo l'iniziale 46.

Sul campo centrale, quattro partite in programma quest'oggi. Il tricolore sventola in chiusura. Dopo le affermazioni con Donskoy e Lee, Quinzi cerca un ulteriore sussulto. Il rivale è di pasta antica, Mathieu è veterano di lungo corso. Per il tennista italiano, diverse fermate in tono minore sul veloce, prima del colpo qui in Marocco. Discorso diverso per il transalpino, in campo in un Challenger su terra per preparare questo appuntamento e la stagione in rosso.

Ad inaugurare la giornata, Schwartzman e Coric. Per entrambi, buon percorso a Miami, eliminazione al terzo turno. Un solo precedente in archivio, a Winston Salem nel 2015. 62 61 per il croato. Granollers, battuto proprio da Coric al Miami Open, gioca con la wild card Ahouda, mentre Delbonis, fermato da Nishikori in Florida, incrocia El Amrani.

Risultati

[MDA] Radu Albot DEFEATS [ESP] Nicolas Almagro 76(6) 63

(Q) [SRB] Laslo Djere DEFEATS [SVK] Martin Klizan 76(3) 63

(PR) [ESP] Tommy Robredo DEFEATS (Q) [UKR] Sergiy Stakhovsky 64 64

[GER] Jan-Lennard Struff DEFEATS (Q) [JPN] Taro Daniel 46 63 61

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (7) Diego Schwartzman VS Borna Coric

1ST RD (WC) Amine Ahouda VS (8) Marcel Granollers

1ST RD (WC) Reda El Amrani VS Federico Delbonis

1ST RD Paul-Henri Mathieu VS (Q) Gianluigi Quinzi