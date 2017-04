ATP Marrakech - Finalmente Quinzi, oggi in campo Lorenzi

Ottimo esordio per Coric - Foto: ATP

Nel martedì di Marrakech, diverse sorprese. Un problema fisico ferma la marcia dell'argentino Delbonis. Sotto un set - 76 - il sudamericano alza bandiera bianca e concede il via libera a Reda El Amrani, avanti 10 anche nel secondo. Non è l'unico tennista di casa ad accedere al secondo turno, Ahouda, infatti, doma il più quotato Granollers e conquista una vittoria di prestigio sui campi del Marocco. Coric dispone di Schwartzman, ma è di Gianluigi Quinzi il sigillo più luminoso. Il ventunenne di Cittadella si regala un posto al sole e, dopo la difficile ascesa al tabellone principale, cancella il veterano Mathieu. Quinzi conquista di carattere un tie-break punto a punto e chiude 6 giochi a 3 il secondo parziale.

Quest'oggi, tocca a Paolo Lorenzi. Dopo la negativa parentesi di Davis, Lorenzi torna all'antico "amore", la terra. L'avversario è uno specialista della superficie, Guillermo Garcia Lopez. Lorenzi è sotto 4-1 nei precedenti, 2-0 se si restringe il contesto al rosso. La scorsa settimana, per lo spagnolo, un Challenger per ritrovare confidenza con la polvere, è rivale temibile. Il match tra Lorenzi e Garcia Lopez è in programma sull'uno, sul Centrale, dopo il confronto tra Jaziri e Chardy, spazio a Berlocq e Paire.

Borna Coric - buon esordio, uno dei favoriti in questo contesto - attende la rivelazione El Amrani, mentre Ramos Vinolas, seconda forza del torneo, duella con il qualificato Djere. Infine, sul quattro, Vesely - Basilashvili.

Risultati

ROUND OF 32

[CRO] Borna Coric DEFEATS (7) [ARG] Diego Schwartzman 63 62

(WC) [MAR] Amine Ahouda DEFEATS (8) [ESP] Marcel Granollers 64 64

(WC) [MAR] Reda El Amrani DEFEATS [ARG] Federico Delbonis 76(3) 10 (RET)

(Q) [ITA] Gianluigi Quinzi DEFEATS [FRA] Paul-Henri Mathieu 76(8) 63

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Malek Jaziri VS Jeremy Chardy

1ST RD Carlos Berlocq VS (6) Benoit Paire

2ND RD Borna Coric VS (WC) Reda El Amrani

2ND RD (Q) Laslo Djere VS (2) Albert Ramos-Vinolas

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (5) Paolo Lorenzi VS Guillermo Garcia-Lopez

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS Jiri Vesely