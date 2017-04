ATP Marrakech - Lorenzi vince e trova Quinzi, tocca a Dimitrov

Coric - Foto: ATP

La terra rossa restituisce al tennis italiano un Lorenzi tirato a lucido. Dopo il difficile week-end di Davis, Lorenzi affila la lama e, sulla prediletta superficie, piega uno specialista come lo spagnolo Garcia Lopez. Partita punto a punto, come da previsione, con il romano che impone la sua legge al tramonto di entrambi i parziali. Il primo si chiude al tie-break - 7 punti a 4 - il secondo è di Lorenzi per 7 giochi a 5. Ora, per lui, derby tricolore con il giovane Quinzi, sbocciato nuovamente qui sul rosso di Marrakech, dopo anni di interrogativi e fermate.

Paire gioca male il prolungamento d'avvio con Berlocq, ma cambia marcia nettamente nel secondo e nel terzo set, Chardy impiega tre set per spegnere Jaziri, il potente Vesely spazza via un Vanni comunque di carattere. Due gli incontri di secondo turno già in archivio: Ramos scricchiola per una manciata di minuti, poi trova le coordinate dell'incontro con Djere - 67 61 64 - Coric fatica più del previsto per domare El Amrani.

Lorenzi e Quinzi si sfidano tra qualche ora sul campo n.2, secondo match in programma. In precedenza Vesely - M.Zverev. Sul Centrale, l'attesa è ovviamente per il debutto di Grigor Dimitrov. Approccio scintillante con il 2017, titolo a Sofia, poi pericolosa discesa, percorso in chiaroscuro ad Indian Wells e Miami. La terra è il punto di rottura, Dimitrov deve consacrarsi nell'élite della racchetta. Avversario ostico, il veterano Robredo. Tre precedenti, due successi Dimitrov, nel 2013, a Barcellona, polvere vincente per lo spagnolo.

Kohlschreiber attende invece Chardy. A Miami, sprazzi di tennis di elevata qualità, poi la naturale resa con Nadal. Chardy si oppone al tedesco, oggi favorito. Paire affronta Albot, Struff trova la wild card Ahouda.

Risultati

ROUND OF 16

(2) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS (Q) [SRB] Laslo Djere 67(4) 61 64

[CRO] Borna Coric DEFEATS (WC) [MAR] Reda El Amrani 62 36 76(5)

ROUND OF 32

(5) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS [ESP] Guillermo Garcia-Lopez 76(4) 75

(6) [FRA] Benoit Paire DEFEATS [ARG] Carlos Berlocq 67(0) 63 62

[FRA] Jeremy Chardy DEFEATS [TUN] Malek Jaziri 62 46 63

[CZE] Jiri Vesely DEFEATS (LL) [ITA] Luca Vanni 62 63

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Radu Albot VS (6) Benoit Paire

2ND RD (1) WC Grigor Dimitrov VS (PR) Tommy Robredo

2ND RD Jan-Lennard Struff VS (WC) Amine Ahouda

2ND RD (3) Philipp Kohlschreiber VS Jeremy Chardy

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Jiri Vesely VS (4) Mischa Zverev

2ND RD (5) Paolo Lorenzi VS (Q) Gianluigi Quinzi